Сили ЗСУ збили ракету Х-59 у Криворізькому районі [ Редагувати ]
У понеділок, 18 грудня, Сили оборони України знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".
Воїнам вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Раніше ми писали про те, що росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще має достатньо дронів-камікадзе.
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