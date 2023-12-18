Коли у США вичерпаються гроші для військової допомоги Україні: Пентагон назвав дату [ Редагувати ]
Контролер Пентагону Майкл МакКорд заявив, що у Міністерства оборони США закінчаться гроші на заміну зброї, відправленої в Україну, до 30 грудня. Про це повідомляє Bloomberg.
Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.
Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені в Україну.
Він додав, що щойно ці кошти буде виділено, Міністерство вичерпає доступне йому фінансування для допомоги в забезпеченні безпеки України.
МакКорд заявив про це в листі лідерам комітетів Палати представників і Сенату з оборонної політики та асигнувань. Лист має чинити тиск на Конгрес США з приводу схвалення більш ніж 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.
Нагадаємо, у 2023 році обсяги підготовки українських військовослужбовців за участі Латвіїзбільшились більше ніж учетверо.
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