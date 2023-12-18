У грудні Сполучені Штати мають намір надати ще один пакет військової допомоги Україні. Однак він може виявитися останнім.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє журналістка Politico у Twitter.

США все ще планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці цього місяця. Але він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткових коштів.

Кірбі зазначив, що після цього у Білого дому більше не буде повноважень на поповнення запасів.

Нагадаємо, контролер Пентагону Майкл МакКорд заявив, що у Міністерства оборони США закінчаться гроші на заміну зброї, відправленої в Україну, до 30 грудня. Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.