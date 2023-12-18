Папа Римський дозволив католицьким священникам благословляти одностатеві союзи [ Редагувати ]
Папа Римський Франциск офіційно схвалив можливість католицьким священикам благословляти одностатеві пари. Ватиканська Конгрегація доктрини віри випустила декларацію з доктринальних питань під назвою Fiducia Supplicans (можна перекласти як "прохання про довіру"), схвалену понтифіком.
У документі стверджується, що люди, які шукають Божу любов і милосердя, не повинні піддаватися "вичерпному моральному аналізу", щоб отримати його. Таким чином пасторам дозволили благословляти пари, які "не відповідають нормам", у тому числі одностатеві.
Документ доктринального відділу Ватикану більш розгорнуто відбиває позицію Папи, яку він висловив у листах двом консервативним кардиналам у жовтні. Тоді він писав, що одностатеві пари можуть бути благословенні за деяких обставин, якщо не плутати ці ритуали "з таїнством одруження".
Новий документ повторює і розвиває цю думку, підтверджуючи, що шлюб є таїнством між чоловіком і жінкою. У ньому також наголошується, що благословення для одностатевих пар не слід дарувати, якщо це відбувається одночасно з укладанням цивільного союзу, благословляти одностатеві пари не можна навіть, якщо в цей момент є одяг або дія, властиві весіллю.
При цьому в документі йдеться про те, що у проханнях про такі благословення не слід відмовляти зовсім. Папа Римський пропонує розширене визначення терміна "благословення" у Святому Письмі.
Прохання про благословення, таким чином, висловлює і живить відкритість, милосердя і близькість до Бога у тисячі конкретних обставин життя, що є важливим у світі, в якому ми живемо". Ці паростки Святого Духу потрібно вирощувати, а не перешкоджати їм.
Нагадаємо, Папа Римський приймав нещодавно у Ватикані трансгендерних повій.
по темі
Суд Ватикану засудив екс-радника Папи Франциска - кардинала Анджело Беччу - до п'яти з половиною років ув'язнення та штрафу у розмірі 8 тис. євро у справі про управління коштами Ватикану
Верховний суд рф задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання "екстремістською організацією" "міжнародного руху ЛГБТ".
6 грудня, у День Святого Миколая, 9-річний Роман Олексів зі Львова, який втратив маму та вижив під час ракетної атаки військ окупантів у Вінниці, мав можливість зустрітися з Папою Римським
Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і міністр оборони країни Антті Хакканен підписали у Вашингтоні рамкову угоду Defence Cooperation Agreement (DCA), яка дозволить американцям розмістити свої військові бази, склади, озброєння та контингент у 15 військових районах Фінляндії
Використання внутрішнього освітлення допускається за умов вжиття заходів для його маскування, тобто використовувати щільні штори, жалюзі, віконні ставні, ролети та інші матеріали чи пристрої, які забезпечать світломаскування
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Церемонія відбулася в Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні. Перші матчі стадії 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року. Зустрічі у відповідь заплановані 5, 6, 12 і 13 березня