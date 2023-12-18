Папа Римський Франциск офіційно схвалив можливість католицьким священикам благословляти одностатеві пари. Ватиканська Конгрегація доктрини віри випустила декларацію з доктринальних питань під назвою Fiducia Supplicans (можна перекласти як "прохання про довіру"), схвалену понтифіком.

У документі стверджується, що люди, які шукають Божу любов і милосердя, не повинні піддаватися "вичерпному моральному аналізу", щоб отримати його. Таким чином пасторам дозволили благословляти пари, які "не відповідають нормам", у тому числі одностатеві.

Документ доктринального відділу Ватикану більш розгорнуто відбиває позицію Папи, яку він висловив у листах двом консервативним кардиналам у жовтні. Тоді він писав, що одностатеві пари можуть бути благословенні за деяких обставин, якщо не плутати ці ритуали "з таїнством одруження".

Новий документ повторює і розвиває цю думку, підтверджуючи, що шлюб є таїнством між чоловіком і жінкою. У ньому також наголошується, що благословення для одностатевих пар не слід дарувати, якщо це відбувається одночасно з укладанням цивільного союзу, благословляти одностатеві пари не можна навіть, якщо в цей момент є одяг або дія, властиві весіллю.

При цьому в документі йдеться про те, що у проханнях про такі благословення не слід відмовляти зовсім. Папа Римський пропонує розширене визначення терміна "благословення" у Святому Письмі.

Прохання про благословення, таким чином, висловлює і живить відкритість, милосердя і близькість до Бога у тисячі конкретних обставин життя, що є важливим у світі, в якому ми живемо". Ці паростки Святого Духу потрібно вирощувати, а не перешкоджати їм.

Нагадаємо, Папа Римський приймав нещодавно у Ватикані трансгендерних повій.