УЄФА оголосив результати жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи [ Редагувати ]
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Церемонія відбулася в Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні. Перші матчі стадії 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року. Зустрічі у відповідь заплановані 5, 6, 12 і 13 березня.
Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/2024:
- "Порту" (Португалія) - "Арсенал" (Англія);
- "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія);
- "ПСЖ" (Франція) - "Реал Сосьєдад (Іспанія);
- "Інтер" (Італія) - "Атлетіко" (Іспанія);
- ПСВ (Нідерланди) - "Борусія" (Німеччина);
- "Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина);
- "Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія);
- "РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія).
Також сьогодні відбулося жеребкування раунду play-off Ліги Європи сезону 2023/24. Команди, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють із клубами, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів.
Пари play-off Ліги Європи сезону 2023/24:
- "Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія);
- "Мілан" (Італія) - "Ренн" (Франція);
- "Ланс" (Франція) - "Фрайбург" (Німеччина);
- "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Спортінг" (Португалія);
- "Бенфіка" (Португалія) - "Тулуза" (Франція);
- "Брага" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан);
- "Галатасарай" (Туреччина) - "Спарта" (Чехія);
- "Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція).
Перші стикові матчі заплановані на 15 лютого, зустрічі у відповідь пройдуть через тиждень.
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