Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Церемонія відбулася в Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні. Перші матчі стадії 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року. Зустрічі у відповідь заплановані 5, 6, 12 і 13 березня.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/2024:

"Порту" (Португалія) - "Арсенал" (Англія);

"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія);

"ПСЖ" (Франція) - "Реал Сосьєдад (Іспанія);

"Інтер" (Італія) - "Атлетіко" (Іспанія);

ПСВ (Нідерланди) - "Борусія" (Німеччина);

"Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина);

"Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія);

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія).

Також сьогодні відбулося жеребкування раунду play-off Ліги Європи сезону 2023/24. Команди, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють із клубами, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів.

Пари play-off Ліги Європи сезону 2023/24:

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія);

"Мілан" (Італія) - "Ренн" (Франція);

"Ланс" (Франція) - "Фрайбург" (Німеччина);

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Спортінг" (Португалія);

"Бенфіка" (Португалія) - "Тулуза" (Франція);

"Брага" (Португалія) - "Карабах" (Азербайджан);

"Галатасарай" (Туреччина) - "Спарта" (Чехія);

"Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція).

Перші стикові матчі заплановані на 15 лютого, зустрічі у відповідь пройдуть через тиждень.