У Нікополі та ще п’яти громадах району ​з 13 грудня запровадили режим повного затемнення. Про це повідомляє Нікопольська міськрада.

Відповідно до розпорядження голови Нікопольської РВА від 13.12.2023 року №171 "Про світломаскування" вводиться режим повного затемнення на території нашої громади.

Світломаскування запровадили у:

Нікопольській міській тергромаді;

Марганцевській міській тергромаді;

Червоногригорівській селищній тергромаді;

Покровській сільській тергромаді;

Вищетарасівському та Виводівському старостинському округах Мирівської сілської громади.

"Відповідно до Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан (затверджений постановою Кабінету міністрів України від 08.07.2020 року №573) під час повного затемнення всі види зовнішнього освітлення повинні бути вимкнені.

У місцях проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також на небезпечних ділянках шляхів евакуації населення до захисних споруд цивільного захисту і біля входів до них передбачається маскувальне стаціонарне або автономне освітлення з використанням переносних освітлювальних ліхтарів.

Використання внутрішнього освітлення допускається за умов вжиття заходів для його маскування, тобто використовувати щільні штори, жалюзі, віконні ставні, ролети та інші матеріали чи пристрої, які забезпечать світломаскування", - йдеться у розпрорядженні.

Нагадаємо, ворог постійно обстрілює Нікополь. "Подробиці" зняли репортаж про те, як виживають жителі у знищених домівках.