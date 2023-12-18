Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і міністр оборони країни Антті Хакканен підписали у Вашингтоні рамкову угоду Defence Cooperation Agreement (DCA), яка дозволить американцям розмістити свої військові бази, склади, озброєння та контингент у 15 військових районах Фінляндії. Про це повідомляє Державний департамент США.

Після підписання угода має бути розглянута парламентом Фінляндії. Передбачається, що договір DCA набуде чинності навесні 2024 року. Рамкова угода між країнами не передбачає конкретики і не є остаточною. Детальні умови будуть відображені у підсумковому контракті.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хакканена, розміщення американських баз та військового контингенту не передбачається у Східній Фінляндії - на кордоні з росією.

У кремлі вважають укладення договору загрозою для рф. володимир путін днями заявив, що тепер росії доведеться концентрувати військові підрозділи у Ленінградському військовому окрузі.

Нагадаємо, Фінляндія розпочинає виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.