Банкетне меню з автографом Мао Цзедуна продали за $275 тисяч доларів на аукціоні RR Auction в Бостоні, США. Про це повідомляє Associated Press.

Автограф на цьому самому меню великий керманич залишив, коли в 1956 році до Китаю вперше приїхала офіційна делегація Пакистану.

Візит був важливим тим, що китайський комуністичний уряд визнавав далеко не весь світ і політики прагнули встановити дипломатичні зв'язки з найбільшою кількістю країн. А Пакистан на той момент саме здобув незалежність від Британії.

Саме меню підписали загалом сім офіційних осіб, включаючи глав двох держав.

Крім закусок і десерту, до списку страв входять:

національний китайський делікатес ластівчине гніздо,

акулячий плавець у соусі,

смажена качка по-пекінськи.

На тому ж аукціоні продали робочу машину кодування часів Другої Світової війни Enigma за $206 253, підписаний Томасом Едісоном документ на патент на електричну лампочку за $22 154, а також чек для Radio Shack, підписаний Стівом Джобсом - за $46 063.

Нагадаємо, у листопаді пляшку 60-річного віскі Macallan продали на аукціоні за 2,2 млн фунтів.