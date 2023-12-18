Банкетне меню з автографом Мао Цзедуна продали на аукціоні за $275 тисяч [ Редагувати ]
Банкетне меню з автографом Мао Цзедуна продали за $275 тисяч доларів на аукціоні RR Auction в Бостоні, США. Про це повідомляє Associated Press.
Автограф на цьому самому меню великий керманич залишив, коли в 1956 році до Китаю вперше приїхала офіційна делегація Пакистану.
Візит був важливим тим, що китайський комуністичний уряд визнавав далеко не весь світ і політики прагнули встановити дипломатичні зв'язки з найбільшою кількістю країн. А Пакистан на той момент саме здобув незалежність від Британії.
Саме меню підписали загалом сім офіційних осіб, включаючи глав двох держав.
Крім закусок і десерту, до списку страв входять:
- національний китайський делікатес ластівчине гніздо,
- акулячий плавець у соусі,
- смажена качка по-пекінськи.
На тому ж аукціоні продали робочу машину кодування часів Другої Світової війни Enigma за $206 253, підписаний Томасом Едісоном документ на патент на електричну лампочку за $22 154, а також чек для Radio Shack, підписаний Стівом Джобсом - за $46 063.
Нагадаємо, у листопаді пляшку 60-річного віскі Macallan продали на аукціоні за 2,2 млн фунтів.
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