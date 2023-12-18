Чинний президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі переміг у першому турі президентських виборів, набравши 89,6% голосів (39,7 млн. громадян). Про це на прес-конференції оголосив голова Національної виборчої комісії Хазем Бадаві, повідомляє Reuters. Абдель Фатта ас-Сісі переобраний на третій термін поспіль.

​Крім ас-Сісі, у виборах взяли участь ще три кандидати: лідер соціал-демократичної партії Фарід Захран, голова ліберальної партії "Вафд" Абдель Санада Ямама та лідер Республіканської народної партії Хазем Омар. Як зазначає Reuters, жодного з суперників ас-Сісі не можна назвати видатним політиком. Захран та Ямама - набрали 4% та 19% відповідно.

За словами глави ЦВК, явка на виборах становила рекордні 66,8%. Він уточнив, що звернень щодо порушень під час голосування не надходило.

Президентські вибори в Єгипті проходили впродовж трьох днів - 10, 11 та 12 грудня. Вони відбулися достроково, за чотири місяці до закінчення терміну перебування при владі 69-річного Абдель Фаттах ас-Сісі.

Рішення про дострокові вибори ухвалили на тлі ослаблення економіки. З березня 2022 року єгипетський фунт втратив половину вартості ($1/30,90), через що зросли споживчі ціни.

Абдель Фаттах ас-Сісі обіймає посаду президента з 2014 року. Його попередника - Мухаммеда Мурсі - повалили у червні 2013 року внаслідок військового перевороту, який організував ас-Сісі, який тоді обіймав посаду міністра оборони.

У 2018 році ас-Сісі балотувався на другий термін, який мав стати останнім. Однак через рік влада ухвадила поправки до Конституції, згідно з якими вона могла йти на третій термін, а президентські повноваження збільшилися з чотирьох до шести років.

Нагадаємо, у березні 2023 року влада Єгипту після переговорів з американськими чиновниками у березні 2023 року відмовилася від наміру виробляти реактивні снаряди для російської армії, натомість вирішила продавати боєприпаси Україні.