Швеція та Данія передадуть Україні 20 БМП CV90 на $260 млн [ Редагувати ]
Міністри оборони Швеції та Данії Пол Йонсон і Троельс Лунд підписали декларацію про намір виробляти бойові машини піхоти (БМП) CV90 для Збройних сил України. Данія збирається виділити 1,8 млрд крон ($260 млн) на закупівлю, а Швеція надасть свої виробничі потужності. Про це повідомляється на сайті шведського уряду.
"Спочатку Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 млрд данських крон, а Швеція підтримає закупівлі в межах угоди, укладеної між Агентством оборонного матеріального забезпечення та Україною в липні цього року", - пише відомство.
$260 млн вистачить приблизно на 20 БМП CV90.
Цього року Україні вже передали 50 БМП CV90, і Швеція збирається продовжувати озброювати ними ЗСУ. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про переговори щодо спільного виробництва БМП CV90.
Ймовірно, саме ця БМП розглядається як найперспективніша для озброєння ЗСУ в майбутньому, і шведські партнери новими поставками намагаються підтримати це рішення.
по темі
Президент Болгарії Румен Радєв скористався правом вето, щоб заблокувати схвалену парламентом поставку бронетехніки в Україну
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітний ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН
Естонія відправить Україні протитанкові ракети Javelin та іншу зброю на 80 млн євро. Пакет допомоги також включає кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї та водолазне обладнання
Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон ($30,6 млн - ред.)
США відклали на 2024 рік постачання Україні "розумних бомб" GLSDB з радіусом дії 150 кілометрів