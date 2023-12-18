Міністри оборони Швеції та Данії Пол Йонсон і Троельс Лунд підписали декларацію про намір виробляти бойові машини піхоти (БМП) CV90 для Збройних сил України. Данія збирається виділити 1,8 млрд крон ($260 млн) на закупівлю, а Швеція надасть свої виробничі потужності. Про це повідомляється на сайті шведського уряду.

"Спочатку Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 млрд данських крон, а Швеція підтримає закупівлі в межах угоди, укладеної між Агентством оборонного матеріального забезпечення та Україною в липні цього року", - пише відомство.

$260 млн вистачить приблизно на 20 БМП CV90.

Цього року Україні вже передали 50 БМП CV90, і Швеція збирається продовжувати озброювати ними ЗСУ. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про переговори щодо спільного виробництва БМП CV90.

Ймовірно, саме ця БМП розглядається як найперспективніша для озброєння ЗСУ в майбутньому, і шведські партнери новими поставками намагаються підтримати це рішення.