Variety обрав 10 найгірших фільмів 2023 року [ Редагувати ]
Американське видання Variety оприлюднило список найгірших фільмів 2023 року. По пʼять найгшірших фільмів відібрали двоє кінокритиків видання - Оуен Глейберман і Пітер Дебрюж.
До списку увійшла стрічка Веса Андерсона "Місто Астероїд", романтична комедія "До мене чи до тебе" з Ештоном Кутчером чи Різ Візерспун та інші.
ТОП-10 найгірших фільмів 2023 року:
- "Примарні" (Ghosted) Декстера Флетчера;
- "Астероїд-Сіті" (Asteroid City) Веса Андерсона;
- "До мене чи до тебе" (Your Place or Mine) Алін Брош Маккенна;
- "Супер Майк: останній танець" (Magic Mike’s Last Dance) Стівена Солтерберга;
- "Місія Стоун" (Heart of Stone) Тома Гарпера;
- "Вінні-Пух: кров і мед" (Winnie the Pooh: Blood and Honey) Ріса Фрейка Вотерфілда;
- "Кармен" (Carmen) Бенджамена Мльпье;
- "Флеш" (The Flash) Андреса Мускетті;
- "Фарба" (Paint) Бріта Макадамса;
- "Калігула" (Caligula: The Ultimate Cut) Тінто Брасса.
Нагадаємо, фільми "Барбі" та "Оппенгеймер" лідирують за кількістю номінацій на "Золотий глобус".
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