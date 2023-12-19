Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив про запуск багатонаціональної операції з забезпечення свободи судноплавства у Червоному морі.

Причиною стали напади єменських хуситів на торгові судна. У рамках операції діятимуть у тому числі Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Сейшели.

У заяві Остіна йдеться:

Нещодавня ескалація зухвалих атак хуситів з Ємену загрожує вільному потоку торгівлі, наражає на небезпеку невинних моряків і порушує міжнародне право. ...Це міжнародний виклик, який потребує колективних дій. Тому сьогодні я оголошую про створення операції "Зберігач процвітання".

За словами шефа Пентагону, "нова важлива багатонаціональна ініціатива" діятиме під егідою Об'єднаних морських сил. Вона зосередиться на проблемах безпеки у південній частині Червоного моря та Аденської затоки, щоб забезпечити "свободу судноплавства для всіх країн" та зміцнити "регіональну безпеку та процвітання".

Минулого тижня через напади хуситів від маршруту Суецький канал - Аденська затока відмовилися ще дві найбільші контейнерні кампанії - Maersk та Hapag-Lloyd. Як наслідок чотири з п'яти найбільших кампаній (раніше MSC та CMA CGM) відмовилися від руху через Червоне море. Це більше половини контейнерів світу.

Скорочення перевезень у Червоному морі б'є навіть не стільки по Ізраїлю, скільки по Саудівській Аравії. Її найбільший порт Джидда знаходиться на Червоному морі та обробляє 65% саудівського імпорту.

Також потерпає Судан, залежний від морського постачання через Порт-Судан, і Єгипет, значна частина доходів якого надходить від експлуатації Суецького каналу.

У мирний час через Червоне море проходить до 12% морських перевезень та 5% перевезень нафти.

Через Суецький канал проходить 12% світового потоку вантажних перевезень, він відіграє ключову роль у постачанні Європи близькосхідною нафтою. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії - на два тижні довше та значно дорожче.