Прозахідний блок "Сербія проти насильства" організував мітинг перед будинком Республіканської виборчої комісії у Белграді. На нього вийшли люди, які не згодні з програшем блоку на місцевих виборах, де опозиції пророкували перемогу.

За попередніми даними, коаліція президента Александра Вучича перемогла і на парламентських, і місцевих виборах у столиці. Лідери опозиції оголосили голодування.

На демонстрації зібралися тисячі людей. Вони пройшли від будівлі міської скупщини та адміністрації столиці до будівлі виборчої комісії на центральній вулиці Краля Мілана та перекрили рух.

Протестувальники скандували "Злодії", "Не віддамо голоси" та образи щодо влади, кидали яйця, рулони туалетного паперу та підірвали кілька петард. Поліція поки не втручалася у те, що відбувається.

Голова Республіканської виборчої комісії Владимир Дмитрович на засіданні назвав протест актом тиску, "який не має відношення до муніципальних виборів у Белграді". За його словами, одній із співробітниць чимось влучили в голову.

Лідери опозиційного блоку увійшли до будівлі виборчої комісії, щоб подати скарги і оголосили про початок голосування.

За попередніми даними, коаліція "Александр Вучич - Сербія не повинна зупинятися" перемагає на парламентських виборах та отримує 46,7% голосів. "Сербія проти насильства" набирає 23,64%.

Муніципальні вибори відбулися у 65 містах та районах. У столиці опитування та експерти прогнозували перемогу опозиції, однак, за попередніми даними, коаліція правлячої Сербської прогресивної партії отримує 38,3% голосів, прозахідний блок - 34,27%.

Нагадаємо, Сербія не визнає результати "референдумів" на окупованих територіях України.