Коли родина була в безпеці, Микола рушив у військкомат.

Микола на позивний "Козак" майже 10 років ходив у море. Перед війною повернувся з далекого плавання в один з європейських портів. І хоча мав на руках черговий контракт, за 4 дні до початку великої війни приїхав в Україну.

Чому одразу вирішив піти у військкомат? І де зараз воює боєць? Розкаже Євген Соломін.

Микола з позивним "Козак" велику війну зустрів поблизу Херсона. О 4.30 ранку почали дрижати вікна, меблі та будинки - російські ракети летіли над головами та приземлялися в районі Чорнобаївки.

Позивний "Козак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Звідти колона, звідти…великою несподіванкою було, що Херноський напрямок так швидко. Я очікував Схід, Білорусь. Але Херсонський напрямок був повною несподіванокою.

За чотири дні до війни Микола повернувся в Україну з плавання. Рідного Херсона, де чекала дружина з дітьми, дістався якраз напередодні вторгнення. З міста виїжджали, коли окупанти зупинилися біля Антонівського мосту - там зав'язались бої.

Позивний "Козак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Ми з дружиною просто їхали по селах, зупинялись, запитували у людей: можливо хтось здає будинок. Велика кількість біженців - людей, які втікли, так опинилися в цих краях.

Коли родина була в безпеці, Микола рушив у військкомат. За тиждень прикордонники почали набирати людей. Так "Козак" став прикордонником. Навчання, злагодження та служба на межі з Білоруссю.

Далі прикордонників передислокували на схід.

Лиман та Лиманський напрямки, Сватівсько-Купʼянська частина східного фронту. Тут прикордонники стояли на нулі. Росіяни накривали наші позиції з усього, що могло стріляти.

Позивний "Козак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Був снаряд, який лежав поряд і не розірвався. Не знаю, чи диво це було…Багато снарядів були, які не розривались. Чуєш, виходів 6, а приходів 2. Можливо, фортило і нам.

Деокуповані села сходу перетворилися на місячний ландшафт. Окупанти добивали все живе.

Та найважче не бої і не звуки вибухів, а втрачати побратимів, каже Микола. Зараз прикордонник на ротації, на перепочинку перед новим виїздом.