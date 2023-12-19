Здорове харчування для дітей. У Бучі, на Київщині, відкрили фабрику-кухню. Ініціаторкою проєкту стала перша леді Олена Зеленська, а гроші на будівництво пожертвував американський меценат Говард Баффет.

Організатори наголошують: цей проєкт - важливий крок у розвитку системи харчування дітей в Україні. Як працюватиме фабрика-кухня? Про це наш наступний сюжет.

Замість смажених котлет - овочева суміш. У день відкриття фабрики-кухні - тут уже кипить робота. Поки що у тестовому режимі - кухарки намагаються пристосуватися до нових умов.

Це овочева суміш, запечена капуста під сиром, коли дочекаємось таймінгу, коли буде треба все це готувати, ми розігріємо автомат, апарат сам приготує до готовності.

Поки готується одна страва, працівниці беруться за приготування інших. Сучасна техніка допомагає персоналу зекономити і час, і сили.

Наталія Коваленко - заступниця директора комунального підприємства громадського харчування:

Набагато краще, в нас деякі їдальні із застарілим обладнанням. Все дуже легко, тільки ми проходимо навчання по цьому всьому обладнанню, треба трошки привчитися.

Виробничі потужності фабрики-кухні, що відкрилася у місті Буча на Київщині, дозволяють готувати до десяти тисяч порцій на день! А відтак - забезпечити до сорока навчальних закладів смачною та здоровою їжею. Першими, хто скушує страви звідси, стануть діти з трьох громад Бучанського району, які найбільше постраждали від російської агресії.

Орест Степаняк - керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування:

Основним завданням на фабриці кухні є безпека. Безпека полягає в тому, щоб ми дотримувались норм ХАСП - це коли ми конролюємо ризиковані критичні точки. Відповідно на фабриці побудовано все таким чином, щоб максимально не перетиналися між собою потоки - потоки сировини і готової продукції, потоки брудного інвентаря з чистим.

В умовах війни чи не найголовніша складова безпеки самих працівників кухні - наявність укриття.

Орест Степаняк - керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування:

Це повністю бетонна капсула, геологія не дозволяла в цьому місці так як дуже близькі грунтові води - озера, канали.

Безпечна їжа - головна мета реформи шкільного харчування, що нині впроваджується в Україні. Ідею першої леді Олени Зеленської щодо створення фабрики-кухні допоміг реалізувати меценат зі США Говард Баффет. У перший рік існування кухні - діти у школах навіть обідатимуть за кошти його фундації.

Олена Зеленська - перша леді України:

Згадуючи, як це починалося, наскільки ми були схвильовані тим , що чи згодиться пан Баффет нам допомогти і потім були достатньо складні перемовини. Питання здоров'я наших дітей - є стратегічним. Я б хотіла звернути увагу на те, що на кожному етапі маємо вислідковувати зворотній зв'язок, наша головна ціль, аби дитина в кожній школі отримала зі смачною та корисною їжею.

Наразі це перша фабрика-кухня в Україні. Другу організатори проекту мають намір збудувати на Харківщині. За попередніми планами, нове підприємство зможе годувати щодня близько чотирнадцяти тисяч учнів і дошкільнят у п'яти громадах Лозівського району.