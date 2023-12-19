Акцію протесту перед Ягодином цього разу поляки запланували аж до восьмого березня наступного року.

Найбільший пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин - Дорогуськ" знову заблокований. Польські перевізники відновили акцію протесту перед волинським переходом.

Тепер пропускають лише по чотири вантажівки на годину, а це критично мало, кажуть водії. По той бік кордону тільки на Волині застрягли понад дві тисячі ваговозів. На кордоні побувала наша Сніжана Сидорук - і розкаже далі докладніше.

Я відвіз вантаж завантажився і вертаюся назад.

Для Олександра з Рівненщини - це перший рейс в Європу під час блокади. На нього він чекав місяць.

Олександр, водій з Рівненської області:

Став я сімдесят кілометрів до кордону, я чергу проходив я її 5 суток. І їжа позакінчувалася, і вода, і все. І умов ніяких - ні помитися. Ну, самі розумієте.

Олександр - один із тих, кому пощастило повернутися в Україну ще через розблокований пункт пропуску "Ягодин- Дорогуськ". За кілька годин під'їзд до цього найбільшого переходу в Європу знову перекриють польські страйкарі.

Приїхали, стали. Всьо - стоїм!

Ігор везе вантаж в Нідерланди, але застряг перед Ягодином. Усе через нову акцію протесту. Каже, приїхав сюди згідно з електронною чергою, та кордон зачинився майже перед самісіньким носом.

Ігор, водій зі Львівської області:

Я вже стою сім годин без єдиного руху. Ми мусимо закривати контракти, у нас договори. То катастрофа, просто масакра. Я не знаю, як то буде відбуватися. Певно, що з нами ніхто не буде контракти продлівати на наступний рік, а то єсть постійні доходи в Україну.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Найбільший пункт пропуск на українсько-польському кордоні "Ягодин- Дорогуськ" пропрацював у звичному режимі лише тиждень, як знову опинився у блокаді. За цей час через нього в обидва боки встигли проїхати понад 7,5 тисяч вантажівок.

І це рекорд, кажуть митники, адже така інтенсивність руху тут була хіба що в мирні ще докоронавірусні часи.

Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:

Ми намагалися самі пункти пропуску вщент набити вантажівками, щоб вони ще не були оформлені, але вже були на українській стороні. Так само розуміємо, що будуть проблеми у тих, хто вже оформився на експорт, але ще не доїхав до поляків. Получається, що вони попадуть в капкан, бо вони товар вже назад не вивезуть, якщо вони вже оформлені, а там вже їх не пропустять. Та загата стоїть приблизно десь за кілометр від пункту пропуску.

Тепер через цей перехід поляки пропускатимуть лише по чотири машини на годину, в тому числі небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу і товари, які швидко псуються. І це критично мало, кажуть митники, бо по той бік кордону застрягли понад дві тисячі ваговозів. Вервечка з них розтягнулася на понад сімдесят кілометрів, розповів Віталій. Йому пощастило в'їхати в Україну, бо везе так званий "скоропорт".

Віталій, водій з Київської області:

71 кілометр було. Це катастрофа. Цю Польщу як пройти то можна здуріть, там стільки машин стоїть і люди там стільки мучаються всьо і це страшне просто. Спішили так правдами і неправдами, ну прорвались.

Українські перевізники до останнього сподівалися, що страйкарі не відновлять блокування кордону, адже напередодні у Варшаві перемовини Асоціації перевізників тривали понад вісім годин. Досягли певних домовленостей, які мали б посприяти роботі усіх пунктів перетину і на Львівщині. Та слова поляки не дотримали. Ба більше - вийшли фермери і висунули ще нові вимоги.

Віктор Козак, голова регіональної ради Волинської і Рівненської областей Асоціації міжнародних перевізників України:

Вони хочуть, щоб ми на певний період не завозили цукру, також кукурузна галузь, щоб їм відшкодування було і знову ж таки щоб уряд Польщі відновив відшкодування, яке раніше було в них при минулих урядах. Причому тут блокування кордону - це невідомо. Хай би ставали б перед урядом і там би страйкували і свої вимоги висували б. Вони скористалися тим, що є дозвіл знову ж таки через рішення суду в польських перевізників і вони до них долучилися.

Акцію протесту перед Ягодином цього разу поляки запланували аж до восьмого березня наступного року. Та стільки, кажуть українські водії, їм не протриматися. Тож закликають якнайшвидше розблокувати кордони.