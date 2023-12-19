В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт народні депутати вже ухвалили в першому читанні.

Чому вирішили це зробити на другому році війни? Яка відповідальність натепер? І що загрожуватиме порушникам комендантської години після набуття документом чинності, у разі його ухвалення? Жанна Дутчак з'ясовувала.

Комендантську годину як одне із обмежень режиму воєнного стану в Україні ввели в перший же день повномасштабної війни. І тривала вона спочатку майже в усіх регіонах - з десятої години вечора до шостої-сьомої ранку. Зараз - в кожній області свої часові рамки заборони на роботу ресторанів і кафе та перебування на вулиці без спеціальної перепустки.

В'ячеслав Медяник, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України:

Для чого він введений - це дієвий спосіб підтримання правопорядку у населених пунктах під час війни щодо зменшення вуличної злочинності, виявлення диверсійних груп.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

На Прикарпатті комендантська година розпочинається опівночі і триває до п'ятої ранку. Зараз на годиннику пів на першу ночі. Ми в середмісті Івано-Франківська, тож перевіримо - чи дотримуються прикарпатці комендатської години.

В рейд вирушаємо разом із пішим поліцейським патрулем.

Ігор та Василина - напарники, в тандемі працюють вже не один місяць. Кажуть: їхня територія патрулювання - центральні вулиці Івано-Франківська. А ось і перший на сьогодні порушник.

- Добрий вечір, Національна поліція. Звідки, куди прямуєте? - З гостей додому їду. - Бачили годину?

Хлопець - студент. Каже: гостював у подруги, і втратив лік часу. Щоправда, нічого страшного в своєму вчинку не бачить. Більше того - не зовсім розуміє і мети запровадження комендантської години в країні.

Богдан, житель Івано-Франківська:

- Як ви думаєте, для чого ввели комендантську годину? - Чесно, я без поняття.

Поліцейські кажуть: у будні фіксують не так багато порушників. За вечір - з десяток людей… Більшає їх у вихідні і на свята.

Василина Кишанюк, старший інспектор відділу превенції Івано-Франківського райуправління поліції:

В різні сезони, в різну пору року, різні погодні умови теж сприяють. Зараз холодно і менше людей перебуває на вулиці. Літом звичайно було більше.

А це вже один із контрольно-пропускних пунктів на в'їзді в місто. За пів години тут - наша знімальна група нарахувала більше двох десятків машин. І лише частина водіїв мала спеціальні перепустки.

- Чому порушуєте комендантську годину? - Їхав забрати дівчину. Як би міг, забрав би швидше. Я перепрошую, це єдиний випадок. Я знаю, що не можна так, я дотримуюся комендантської години.

Андрій Глебів, старший інструктор з особистої безпеки:

На початку війни було менше таких порушників, люди більш відповідально ставилися до цього, зараз більш почали порушувати комендантську годину. Ми перевіряємо документи, якщо всі документа відповідають особі, ми попереджуємо, щоб більше такого не повторювалось.

В'ячеслав Медяник, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України:

Я хочу сказати, що найменше порушників фіксується у прифронтових областях, а наприклад в місті Києві може бути і більше тисячі людей за ніч. Тобто там, де ближче війна, там люди більш усвідомлюють, що є комендантська година і порушувати її не можна.

Одна із причин чому так багато українців порушують комендантську годину - це відсутність відповідальності за це, кажуть поліцейські.

Ігор Самборський, дільничний офіцер поліції Івано-Франківського райуправління поліції:

З ними проводиться профілактична бесіда щодо недотримання комендантської години - і вони прямують додому.

Василина Кишанюк, старший інспектор відділу превенції Івано-Франківського райуправління поліції:

Є багато людей, які вважають, а що такого якщо я порушив - відповідальності за це немає. Все-таки має бути відповідальність.

Якщо є заборона, то має бути і відповідальність - вважають і парламентарі. Тому на днях підтримали в першому читанні законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Вʼячеслав Медяник, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України:

Ідея даного законопроекту була зареєстрована ще навесні 22-го року, але ми сподівалися, що наші громадяни будуть розуміти, що порушувати комендантську годину не можна. Але, на жаль, ми бачимо тисячі порушників по всій країні.

Штрафи за порушення комендантської години (за законопроєктом):

Для фізичних осіб: 8500 - 17000 грн; повторне порушення: 17000 - 34000 грн

Для суб'єктів господарювання: 51000 - 102000 грн; повторне порушення: 170000 - 340000 грн

Якщо документ приймуть, на українців чекають чималі штрафи за порушення комендантської години - від восьми із половиною до сімнадцяти тисяч гривень. Тим, кого спіймають повторно, - доведеться викласти вдвічі більшу суму. Для бізнесу покарання іще суворіше: від п'ятдесяти одної тисячі до ста двох тисяч гривень. При повторному порушенні сума зросте до трьохсот сорока тисяч гривень.

Вʼячеслав Медяник, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України:

Якщо ми кажемо про суб'єктів господарювання, то ви самі бачили розслідування журналістів, які заклади працюють у Києві. І скільки грошей треба, аби в цей заклад попасти і замовити там хоча б чай або каву. І ми розуміємо, що низький штраф - вони просто будуть більше заробляти аби покривати ці витрати.

Високі штрафи, впевнені народні обранці, зменшать і кількість порушників комендантської години на вулицях та дорогах.

Богдан, житель Івано-Франківська:

Зараз хочуть ввести адміністративну відповідальність і штрафи вісім тисяч гривень. Якщо б ви знали, що буде такий штраф, ви б швидше виїхали? - Мабуть, що так.

Передбачені в законопроєкті й ситуації, коли за перебування на вулиці під час комендантської години штрафувати не будуть. Наприклад, якщо людина повертається з потяга і в неї є відповідний квиток, або прямує в лікарню.

Протоколи про порушення комендантської години складатимуть працівники Нацполіції, а розглядатимуть - районні суди. Прийняти законопроєкт в цілому депутати планують вже на початку наступного року.