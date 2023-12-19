У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію. Зустріч з представниками ЗМІ буде присвячена цьогорічним підсумкам. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

При цьому час та місце проведення пресконференції не повідомляються з міркувань безпеки.

Акредитація ЗМІ

Представники медіа мали можливість акредитуватись на підсумкову пресконференцію президента по одному кореспонденту, одному оператору й одному фотографу. Наразі акредитація для ЗМІ вже недоступна. Дедлайн подачі заявок минув ще вчора о 16:00.

Журналістам же повідомлять про час і місце проведення заходу в листі - підтвердженні акредитації.

Нагадаємо, що перша велика прес-конференція президента Володимира Зеленського пройшла у жовтні 2019 року. Оскільки до цього часу глава держави брав участь лише у коротких брифінгах та спільних зі світовими лідерами заходах для преси.

Тоді пресконференція у Kyiv Food Market тривала знамениті 14 годин, що стало новим світовим рекордом за тривалістю. А на зустріч було запрошено близько 300 журналістів.

Востаннє президент зустрічався з представниками медіа 6 червня, коли в нашій країні відзначають День журналіста. Вона зайняла всього півтори години та проходила в Маріїнському палаці за круглим столом. Запрошені на зустріч були всього лише 18 представників і лишень з українських ЗМІ.

Перед цим велику прес-конференцію Зеленського провели на річницю вторгнення росії в Україну 24 лютого 2023 року. Глава держави відповідав на питання у прямому ефірі близько 2,5 години, а на захід були акредитовані близько 320 журналістів зі 170 видань, серед яких були іноземні ЗМІ.

Раніше Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну.