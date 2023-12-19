Над кожною з опор нового мосту сьогодні працює окрема група людей.

На Харківщині відновлюють зруйновані окупантами мости. Таких в області налічують зо три десятки. Як просувається процес з їх відбудови? І коли шляховики мають закінчити роботи? Дізнавалися наші кореспонденти.

Підйомні крани перекидають з місця на місце частиниі майбутнього мосту. Будівельники працюють швидко, адже потрібно відновити повноцінний рух у цьому напрямку.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області:

Це одна із найважливіших споруд на тер. Харківської області, тому що вона знаходиться на автомобільній дорозі з індексом М, це автомобільна дорога міжнародного значення, через яку проходить значний трафік. Сам напрямок є логістично дуже важливим.

Росіяни теж розуміли логістичне значення мосту. Відступаючи, вони не встигли підірвати цю переправу, як робили зазвичай на окупованих територіях, тому руйнували міст уже потім - ракетами.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області:

Після першого удару видвинулася група наша для оцінки пошкоджень чи можна запускати сюди транспорт і безпосередньо при них був повторний удар "Калібрами".

Що будь-якої миті сюди знову може прилетіти російська ракета, розуміють і фахівці, які працюють на об'єкті зараз.

Роман Усатий, арматурник:

А що робить?! Ми живем в країні.. людям же ж нада десь їздити, якось передвигаться, що робити?! Тому працюємо.

Руйнівна сила російських калібрів майже нічого не залишила від старого мосту, тож про ремонтувати були нічого.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області:

Сама споруда стара була, 1951 року побудови, тобто відновлювати на фундаментних частинах старої споруди нову споруду, яку ми потім будемо потім за декілька років зносити і перебудовувати немає ніякого сенсу, ми зараз будуємо нову споруду, по новим стандартам.

Над кожною з опор нового мосту сьогодні працює окрема група людей.

Ігор Ференцев, виконроб:

Будемо заливать роствір на 4 опорі, приймати бетон, скоро міксер приїде. З понеділка будемо балки монтувати. 5 опора шпунт забивається, 6 - армування ригеля.

Робота важка, а подекуди - просто ювелірна. І вимагає вона досвідчених фахівців. А їх бракує.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області:

Катастрофічний просто кадровий голод, особливо на Харківщині, але все ж таки ті люди, які є, вони працюють з подвійним-потрійним навантаженням, ми їм дякуємо і вони розуміють, які задачі перед ними стоять..

Працюють за графіком, хоч погода і дошкуляє.

Юрій Муляр, монтажник:

Ну, складність - зима! Сама складність роботи - це погода, погодні умови, ну а так все по плану, по правилам.

Ігор Ференцев, виконроб:

Вода де не копнеш, де не заїдеш, і щоб щось зробити треба підсипати землю, пісок, плити. І ще погодні умови - постійно то дощ, то сніг, трошки важкувато.

Здати в експлуатацію новий міст мають в середині наступного року. Одночасно на Харківщині тривають роботи ще майже на двох десятках споруд. Загалом у Харківській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів.