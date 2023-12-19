У Кропивницькому стартувала дитяча волонтерська кухня. Там навчають нарізати, сушити та фасувати фрукти, овочі та інші продукти, які відправлятимуть на фронт. До ініціативи доєдналися два десятки юних волонтерів, разом з батьками.

Як виготовляють снеки для військових - бачила Олена Бринза.

Так на дитячій волонтерській кухні у Кропивницькому навчають дітей спочатку - нарізати, далі - сушити, а вже потім - фасувати фрукти. Усі завдання - посильні для віку.

Лев Іванов, учасник дитячої волонтерської кухні:

Мама з татом мене сюди привели, і тато пішов додому нас чекати, а ми з мамою прийшли на дитяче фасування. Для військових супи, щоб бо зараз війна і ми хочемо їм зробити запаси.

Ірина Іванова, мати Льва Іванова:

Ми до "Годуємо патріотів" долучились майже два роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми сушили овочі вдома. Коли доросле фасування, то дітям ми не завжди можемо приділити увагу і вони нас відволікають, там не місце для дітей, а зараз коли можна поєднати, дуже сильно зраділа, тому сьогодні з Левом.

До дитячої волонтерської кухні вже доєдналось два десятка маленьких волонтерів разом зі своїми батьками. Дітей тут навчають не лише корисній справі, а й долучають до волонтерства.

Софія Бондаренко, учасниця дитячої волонтерської кухні:

Мрії, щоб була перемога та я буду думати, що воїни будуть щасливі.

Дар'я Бондаренко, мати Софії Бондаренко:

Дитина захотіла теж допомагати, дитяча волонтерська кухня її зацікавила і ми звичайно прийшли допомогти.

У Кропивницькому волонтерська кухня готує сушені страви для українських захисників вже майже два роки. А нині започаткували ще й заняття для дітей.

Олена Коряк, співзасновниця волонтерської ініціативи:

Деякі з діточок уже бували, вони приходили разом з батьками на волонтерську дорослу кухню, при чому вони активну участь приймають, що звісно захотілося зробити для них саме їхню самостійну кухню. Саме виховання українців воно починається, має починатися із народження, тоді і дорослі люди будуть розуміти, що означає держава Україна і це надзвичайно важливо.

Спочатку маленькі кухарі обов'язково дегустують заготовки. І лише після схвального відгуку - готують їх до відправлення українським захисникам. І звісно, діляться своїми бажаннями.

Макар Кузякін, учасник дитячої волонтерської кухні:

Повернутися додому и снова ехать в село Осипенко, оно сейчас оккупировано, там раньше и сейчас мой дедушка живет.

Лев Іванов, учасник дитячої волонтерської кухні:

Щоб була перемога!

Заняття на дитячій волонтерській кухні проходять щотижня.