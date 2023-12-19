Німецькі солдати - на східних кордонах НАТО. Німеччина та Литва узгодили план розгортання бригади Бундесверу. Скільки військовослужбовців німці дислокують у Литві? І коли бригади будуть боєздатними? Про це розкаже Тетяна Логунова.

Момент, який німці та литовці вже назвали історичним. Міністри оборони двох країн підписують домовленість про розміщення бригади Бундесверу в Литві. На постійній основі. Вперше в історії сучасної Німеччини її солдати будуть дислоковані на східному фланзі НАТО. Тобто, прямо на кордоні з росією.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Ніколи раніше Бундесвер не розгортав війська на постійній основі за межами Німеччини з фіксованим контингентом солдатів. У минулому усі наші місії завжди були тимчасовими і побудовані на основі ротації.

Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви:

Рішення Німеччини про постійне розміщення бригади в Литві є історичним для обох наших держав.

Німецьку бригаду розгортатимуть за чітко визначеним планом. Перші військовослужбовці почнуть прибувати у Литву в наступному році, а завершиться процес аж у 2027-ому. Так довго, бо ще неготова уся необхідна інфраструктура. Загалом у Литві дислокують 5 тисяч солдат Бундесверу, до яких приєднаються і члени родин. Ядро бригади складатиметься з п'яти батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського. Їх оснастять найсучаснішою технікою та озброєнням. Зокрема, "Леопардами 2А8".

Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви:

У 2027 році бригада буде повністю боєздатною, тобто до того часу всі підрозділи прибудуть до Литви.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Розгортаючи цю бригаду, Німеччина бере на себе провідну роль лідера Альянсу тут, на його східному фланзі. Ми готові і ми будемо захищати територію НАТО.

Допомогти з охороною східного флангу НАТО - Литва просила Німеччину ще давно. Утім, офіційний Берлін дав згоду на розгортання постійної місії лише після початку повномасштабної війни в Україні. Коли німці нарешті зрозуміли, яку загрозу представляє собою держава-агресорка.

Підтримувати німці обіцяють й Україну, яка тільки готується стати членом Північно-Атлантичного Альянсу. Причому, вже зараз в офіційному Берліні прораховують усі сценарії. Якщо, наприклад, після президентських виборів в США, американські партнери уріжуть допомогу, - Німеччина буде готова цей брак компенсувати. Про це вже вкотре заявляли канцлер Олаф Шольц та його міністр оборони Борис Пісторіус.