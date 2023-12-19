Яким показують російське військо глядачам іноземні ЗМІ? Розслідувачі всесвітньої служби ВВС презентували нову документальну стрічку з красномовною назвою "Вони називають нас м'ясо". Журналісти в ній розповідають про російську елітну 155-у бригаду, яка наступала на український Вугледар і про те, як місто для сотень окупантів перетворилось на смертельну пастку.

Наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька також передивилася цю стрічку. Які емоції вона викликала у неї і яким був задум авторів? Про це - далі.

Цей документальний фільм зробили розслідувачі найбільшого в світі мовника. Всесвітня служба ВВС охоплює близько 300 мільйонів людей на тиждень у різних куточках землі. Тему російського вторгнення тут вже неодноразово піднімали, зокрема в документалках про "російські в'язниці-катівні" та жахіття життя в окупації.

Цього разу зосередились на участі у війні одного із найсильніших підрозділів російського флоту. Це 155-а бригада морської піхоти, так звані "чорні берети". Її називають "елітною" бригадою, тобто це натреновані та спрацьовані вояки. У фільмі згадується, що українська влада звинчувачує солдатів 155-ки у воєнних злочинах в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

Спочатку відправили професійних солдатів, але до вересня багато із них померли. Була потрібна нова кров для поповнення рядів.

У документалці показана доля 25-річного репера, якого призвали до війська і відправили під Вугледар. Він загинув у листопаді минулого року. Вже після того, як морпіхи випустили офіційну заяву про втрату 300 бійців та половини техніки через невдалі штурми.

Третє відео показує іще один самотній російський танк, який знову поспішає тією самою дорогою. Ракета майже влучає в танк, але він продовжує йти і проїжджає попри залишки двох інших танків, які ми бачили раніше. Потім в танк влучили, він вдаряється в дерева.

Росіяни вперто штурмують Вугледар від початку повномасштабного вторгнення. Навідміну від Бахмуту чи Авдіївки - він має стратегічне значення для захоплення всього Донбасу. Але саме в жовтні-листопаді минулого року російське командування кидало своїх солдатів на смерть.

Тайфун Озберк, військовий експерт:

Без операції з очистки мінних полей, без операції з розвідки, без достатньої кількості розвідданих та підтримки тепловізорів і електрооптичних приборів, такого роду операції проникнення - це просто самогубство.

Розслідувачі ВВС передивилися сотні відео та повідомлень в соцмережах, проаналізували записи про смерть і дійшли до висновку, що битва за Вугледар стала найбільш кривавою для одного окремого російського підрозділу за всю війну.

Коли ми зробили графіку з втратами 155-ої бригади, з'явилися два чіткі спалахи у 22-му році. Перший - це результат атаки на Київ на початку конфлікту. А найбільший - у листопаді 22-го року - під час нападу на Павлівку та Вугледар.

Показують у фільмі і історію мешканки Вугледару Марини. В її будинку окупанти зробили опорний пункт. Ось на відео солдат дивиться фотоальбом жінки. Автори підкреслюють - Марина російськомовна українка, таких як вона й прийшов "звільняти" русскій мір. Ось як жінка це пояснила сотням мільйонів глядачів всесвітньої служби ВВС.

Марина, жителька Вугледара:

Ми не утиснені. Нас не треба "звільняти". Нас "звільнили" від нормального життя, від роботи, від сім'ї.

У фільмі зазначають, що не знають справжніх масштабів втрат 155-ї бригади. Їм вдалося точно підтвердити смерті 234-ох бійців, але кажуть, що насправді число може бути вдвічі чи втричі більшим. Незважаючи на це, морпіхи продовжують штурмувати Вугледар та зазнавати там серйозних втрат. У січні самі "чорні берети" заявляли, що втратили майже весь батальйон.