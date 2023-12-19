"Ворог значно посилив свою присутність": Назаренко розповів про необхідну кількість боєприпасів [ Редагувати ]
У вівторок, 19 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник командира батальйону "Свобода, лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів про те, коли боєприпасів буде достатньо.
Ворог значно посилив свою присутність по всій лінії фронту, і те, що ми бачимо в зоні нашої розвідки, тобто наші пілоти та артрозвідники, аеророзвідники щодня моніторять мінні зіткнення, це кілометр, два, пʼять, десять. Туди можуть залітати БПЛА, такі як "Мавік". Це те, що ми можемо бачити - збільшилась кількість ворожої артилерії. Це ми можемо чітко говорити. Збільшилась присутність ворожої бронетехніки, ворожої піхоти у нульовій лінії.
"Раніше ми бачили в передніх окопах один, два, три, пʼять максимум орків, і то не разом, зараз їх набагато більше. І пересування, і активність, і логістика, попри погодні умови. І збільшилась в орків кількість присутньої піхоти на передньому плані. Відповідно, збільшилась кількість цілей. Я прихильник того, що боєприпасів ніколи достатньо не буває, поки є цілі, які треба вражати. Їх буде достатньо тільки тоді, коли вони будуть лежати та ми не будемо мати цілей, по якім потрібно стріляти. Тоді буде резерв", - додав він.
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