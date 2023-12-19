Новий вид птахів в Україні. На березі Дніпра у Черкасах помітили - коловодника жовтоногого. Зазвичай він гніздиться у Північній Америці і під час перельотів оминає не лише Україну, але й усю Європу.

Птах, імовірно, відстав від своєї зграї при перельоті до теплих країв і, поки набирається сил для продовження шляху, - збирає справжню фан групу спостерігачів.

Олександр зосереджено фотографує рідкісного птаха. Щоб його побачити, чоловік приїхав на кілька днів до Черкас із Дніпра. Він має власну колекцію світлин пернатих - їх тепер 333.

Олександр Носаченко, житель Дніпра:

Я, як і всі, хотів його побачити, бо не був в США, це для мене новий вид і дуже хотів побачити. Це називається такий напрямо твічінг - хтось знаходить, дає координати, місце, локацію і каже де птах тримався, якісь особливості спостереження.

Натовп на березі Дніпра в одному з мікрорайонів Черкас зібрав коловодник жовтоногий. Вперше тут птаха побачили Анна та Олександр.

Анна Алабіна та Олександр Різники, жителі Черкас:

Люди дуже активно позитивно реагують, коментарі такі, фото виставили і на міжнародних ресурсах, нам вже почали присилати вітання Швейцарія, Польща.

Цього птаха в Україні помітили вперше. Зазвичай коловодники гніздяться в тайговій зоні Північної Америки і мігрують у теплі краї, минаючи не лише Україну, а навіть Європу.

Максим Гаврилюк, орнітолог:

Вони періодично залітають в Європу, хоч це буває і рідко, але трапляється на морському побережі Великобританії, Скандинавії, зальоти в глиб континенту набагато рідше, для науки це важливий факт, бо на сьогодні це сама східна точка спостереження у межах Європи.

В Україні, кажуть науковці, цей птах надовго не затримається і зима йому не загрожує. Після того, як він набереться сил для подальшого перельоту, коловодник жовтоногий продовжить свій шлях.