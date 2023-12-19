Віталій працював рятувальником на Миколаївщині. Повномасштабне вторгнення росії зустрів на строковій службі на Закарпатті у званні прапорщика. Його підрозділ стояв у районі Рахова та регулював потоки біженців. А далі - був фронт. Як колишній надзвичайник став оператором дронів - він розповів Євгену Соломіну.

Віталій повномасштабне вторгнення зустрів в Мукачівському прикордонному загоні. Уже 24-го лютого перші колони біженців почали прибувати на Західну України.

Позивний "Прапор", керівник групи БПЛА Мукачівського прикордонного загону:

Тут у нас, на Діловому в центрі Європи на КРП стояли. Тобто весь поток людей, які тікали йшли тудою. Того надивився…діти…сімями виїжджають…тяжко на то дивитися.

У квітні надійшов наказ і в його прикордонний підрозділ. Далі - навчання та злагодження. Спершу заступили на охорону кордону з Білоруссю. У жовтні рушили на схід.

Позивний "Прапор", керівник групи БПЛА Мукачівського прикордонного загону:

Коли заїхали в Лиман - люди, що там лишились. Мало того, що міста немає, ні одної будівлі. Я вперше бачив, щоб люди з багатоповерхівок люди їсти готували перед підїздом на вогню. І вперше, що попросили - свічку, щоб книжку почитати, бо живе в підвалі.

Віталій у мирному житті мав досвід керування квадрокоптерами. На війні став оператором БПЛА.

Позивний "Прапор", керівник групи БПЛА Мукачівського прикордонного загону:

Коли ти бачиш підтверджене ураження цілі, а ціль - це декілька окупантів, їх техніка - відчуття дуже змішане. Адреналін, радість, щось таке. Після того, що надивився, як він ліквідовується з твоєю поміччю, то підбадьорює, скажімо так!

Віталій каже, що в умовах реальних бойових дій та роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби довелося наново вчитися програмувати, пілотувати та керувати БПЛА.

Позивний "Прапор", керівник групи БПЛА Мукачівського прикордонного загону:

Як у нас, та і у них їхні оператори БПЛА - ціль номер один. То їх всі дуже шукають. Так і вони нас. Нас сікли, шукали, хотіли найти, хто літає, де літає.

Найдовше протримався на війні наш дрон "Йовжі". Він вийшов з ладу вже на третій день активних польотів, але приземлився на нашій території. Бійці його знайшли та повернули до життя. Йовжі нищив окупантів ще 3 місяця поспіль.

Позивний "Прапор", керівник групи БПЛА Мукачівського прикордонного загону:

Хлопці ж із Закарпаття, та дали йому по своєму імя Йовжі. Що це означає? По-мадярськи якесь імʼя. Я не знаю. Шутка, прикол, щоб знати його, називати, що він наш.

Дружина Віталія - теж прикордонниця. І рвалася на фронт - поближче до чоловіка.

Позивний "Прапор", керівник групи БПЛА Мукачівського прикордонного загону:

Слухав, слухав і на свою голову пообіцяв, що наступну ротацію поїдемо разом! Одобряли, посада була - зі мною у підрозділі! Місяць лишився, і тут дізнаємось, що вагітна! Все, прилетіли!

Нині оператор БПЛА - на ротації. Разом з дружиною чекають на поповнення. Віталій ще побачить народження дитини - до того, як знову вирушити на війну.