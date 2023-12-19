Чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море: Гуменюк розповіла деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 19 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла про те, яка пройшла ніч та яка ситуація у Чорному морі.
Якщо порівнювати з попередніми на цьому тижні атаками, то ця ніч пройшла доволі спокійно. Цьому сприяла погода, те, що неможливо використовувати тактичну авіацію, ворог не застосовував і керовані авіабомби в нашій зоні відповідальності. Але спробував запустити керовані дрони та два "Шахеди", які прямували вздовж нашої зони відповідальності, дійшли до західного напрямку, там були знищені. В нашій зоні відповідальності, вони були зафіксовані, як повітряні цілі для знищення.
"Характеристика погодна відбивається і на активності ворога в морі. Там корабельне угруповування практично згорнуто. Два кораблі у Чорному морі патрулюють, один - в Азовському. Тримаються в напрямку Новоросійська, подалі від контрольованих Україною берегів, там де вважають для себе умовно безпечним районом", - сказала вона.
Ракетоносії не спостерігаємо у Чорному морі вже понад три тижні на бойовому чергуванні, але знаємо, що вони спорядженні й готові для застосування. Для виходу на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин. Поки штормить, море на нашій стороні, але шторм не такий критичний для того, щоб взагалі не використовувати ракетоносії. Очевидно ворог накопичує ресурс і очкує момент для проведення ракетних атак.
по темі
Заступник командира батальйону "Свобода, лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів про те, коли боєприпасів буде достатньо.
У вівторок, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про те, яка ситуація на близьких до фронту населених пунктах
У вівторок, 12 грудня, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі про останню атаку на Україну
Іван Федоров розповів про те, що буде у разі, якщо людина до 1 січня 2024 року не змінить свій паспорт і залишиться громадянином України
Пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про оперативну ситуацію на своєму напрямку