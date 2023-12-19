У вівторок, 19 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла про те, яка пройшла ніч та яка ситуація у Чорному морі.

Якщо порівнювати з попередніми на цьому тижні атаками, то ця ніч пройшла доволі спокійно. Цьому сприяла погода, те, що неможливо використовувати тактичну авіацію, ворог не застосовував і керовані авіабомби в нашій зоні відповідальності. Але спробував запустити керовані дрони та два "Шахеди", які прямували вздовж нашої зони відповідальності, дійшли до західного напрямку, там були знищені. В нашій зоні відповідальності, вони були зафіксовані, як повітряні цілі для знищення.

"Характеристика погодна відбивається і на активності ворога в морі. Там корабельне угруповування практично згорнуто. Два кораблі у Чорному морі патрулюють, один - в Азовському. Тримаються в напрямку Новоросійська, подалі від контрольованих Україною берегів, там де вважають для себе умовно безпечним районом", - сказала вона.