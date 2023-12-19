В Одесі для вимушених переселенців волонтери організували безоплатні курси для гідів [ Редагувати ]
В Одесі для вимушених переселенців волонтери організували безоплатні курси для гідів. З одного боку - це психологічна підтримка для адаптації у новому місті, з іншого - можливість для людей здобути нову професію та заробляти гроші.
Як саме навчають та на який результат очікують самі слухачі - дивіться далі.
Маріуполь, Херсон, Краматорськ… Жителі цих міст переїхали до Одеси через повномасштабне вторгнення і тепер вивчають її історію. Сьогодні практичне заняття - у місцевих катакомбах. Дуже важлива історична локація, адже з каміння, яке видобували тут протягом кількох століть, і побудована сучасна Одеса.
Умовно ми говоримо: ось це у нас є черепашник - його здобувають, виносять на поверхню і тут будується будівля.
Лектор показує численні знахідки підземелля. Зокрема, інструменти, якими працювали каменярі.
І потім вони вже починають - от бачите, як тут на фотокартках - розпилювати це не штуки. Штуки - ви бачите - ось вони: це те, що продається.
Так проходить навчання на курсах гідів-екскурсоводів для вимушених переселенців. У першій групі - п'ятдесят слухачів. За чотири з половиною місяці вони мають отримати повний комплекс знань та відповідно здобути нову професію.
Олександр Бабіч, науковий керівник курсів:
І людина спокійно зможе, я вважаю, в наступний туристичний сезон - а він все ж таки якій-ніякий буде в Одесі - вони зможуть спокійно вже працювати і заробляти ті гроші, які заробляє звичайний гід в Одесі.
Та не лише знання: для переселенців це ще й психологічне розвантаження, каже пані Лариса з Миколаєва. У рідному місті будинок жінки зруйнувала російська ракета.
Лариса Басенко, переселенка з Миколаєва:
Звичайно: це дуже допомагає, це, по-перше, багато нової цікавої інформації, багато нових знайомств з цікавими людьми дуже, тому це ще один із способів якось відволіктись.
Переважну ж частину курсів займає теоретична підготовка. Двічі на тиждень лекції з археології, архітектури, мистецтва тут читають професори університетів та гіди-практики. Починали ж - з розвіювання міфів щодо історії Одеси. Зокрема - що заснувала місто Катерина Друга, а на цих землях раніше нібито нічого не було.
Олександр Бабіч, науковий керівник курсів:
Ми на цьому зробили акцент: говорили, чому це стало міфологізованим, хто саме з вчених або з пропагандистів приклався до того, щоб міф настільки стійко сформований був і розібрали майже по кісточках.
При цьому більшість слухачів курсів раніше взагалі не мали жодного відношення до туристичної галузі. Приміром, пані Юлія працювала у Херсоні приватним нотаріусом. В Одесі ж відчула внутрішнє покликання перенавчитися на екскурсовода.
Юлія Ляшук, переселенка з Херсона:
Я вважаю, що історія - це дуже важливо, особливо в цей період і в майбутньому я бачу Україну - особливо південь - як центр туризму, і мені здається, що це також якийсь внесок буде мій особистий у розвиток нашої держави.
А ось для Сергія - це швидше підвищення кваліфікації. У Херсоні чоловік займався краєзнавством, а зараз - за допомогою курсів - хоче глибше вивчити історію півдня країни, а крім того - опанувати акторську майстерність, щоб проводити яскраві екскурсії.
Сергій Дяченко, переселенець з Херсона:
Це тримати увагу публіки - щоб вона не засинала, ну, от, грубо кажучи, так, більше бути таким актором сцени, щоб володіти голосом, інтонацією, щоб ця інформація запам'яталась і щоб її могли екскурсанти переказувати всім іншим.
Такі нові навички, кажуть переселенці, стануть їм у пригоді і після повернення до рідних міст та селищ. Адже тоді зможуть уже самостійно привозити до Одеси туристів та відкривати для них історію цього краю.
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