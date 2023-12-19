"Це апокаліптичний сценарій": у Києві можуть закрити ще й частину "червоної" гілки метрополітену [ Редагувати ]
У вівторок, 19 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів про те, чи можуть закрити частину "червоної" гілки метрополітену, адже міст Метро у "втомленому стані" та потребує ремонту.
"Про міст Метро, станом на сьогодні, вже було відомо два роки, що він у втомленому стані. Але лише у цьому році було забюджетовано його капітальний ремонт, або взагалі будь-які роботи, які з цим повʼязані. Два роки на це ніхто не звертав уваги та просто констатували цей факт", - сказав Вітренко.
Якщо покаже експертиза, що міст Метро треба буде закривати, якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги. Наразі, як для мене, - це взагалі апокаліптичний сценарій, бо ми всі розуміємо, яке значення мають мости для Києва, що їх критично не вистачає. Що це стратегічні обʼєкти для просування не лише громадян, ще й у крані воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони.
"Тому, як на мене, це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", - додав він.
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