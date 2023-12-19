Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,2 в китайській провінції Ганьсу, що розташована на північному заході Китаю, життя втратили принаймні 118 людей. Про це інформує Сіньхуа із посиланням китайську владу

Подія сталася пізно увечері та супроводжувалася сильними поштовхами, які вразили район провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Епіцентр зафіксовано на глибині 10 км.

Наслідки землетрусу виявились руйнівними для інфраструктури та населених пунктів в епіцентрі та суміжних районах. Будинки, дороги, водопровід та лінії електропередач потерпіли від значних пошкоджень.

Усіляка допомога вже надається жителям постраждалих областей, а рятувальні роботи тривають із залученням понад півтисячі фахівців.

Свідки природної катастрофи повідомляють про тріщини в будинках і на місцевих дорогах, а також про важкість ситуації з водопостачанням та електропостачанням в окремих населених пунктах регіону.

Нагадаємо, що на філіппінському острові Мінданао стався потужний землетрус магнітудою 7,2.