У Китаї стався страшний землетрус: 118 загиблих та понад 250 постраждалих (відео) [ Редагувати ]
Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,2 в китайській провінції Ганьсу, що розташована на північному заході Китаю, життя втратили принаймні 118 людей. Про це інформує Сіньхуа із посиланням китайську владу
Подія сталася пізно увечері та супроводжувалася сильними поштовхами, які вразили район провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Епіцентр зафіксовано на глибині 10 км.
Наслідки землетрусу виявились руйнівними для інфраструктури та населених пунктів в епіцентрі та суміжних районах. Будинки, дороги, водопровід та лінії електропередач потерпіли від значних пошкоджень.
Усіляка допомога вже надається жителям постраждалих областей, а рятувальні роботи тривають із залученням понад півтисячі фахівців.
Свідки природної катастрофи повідомляють про тріщини в будинках і на місцевих дорогах, а також про важкість ситуації з водопостачанням та електропостачанням в окремих населених пунктах регіону.
Нагадаємо, що на філіппінському острові Мінданао стався потужний землетрус магнітудою 7,2.
по темі
Північна Корея вирішила відзначити 12-ту річницю смерті покійного лідера Кім Чен Іра запуском балістичної ракети малої дальності в напрямку Східного моря
Більшість території України у пʼятницю, 8 грудня, може очікувати несприятливі погодні умови
Сили оборони України успішно виявили та ліквідували позиції ворожого складу з боєприпасами та мінометами в Бахмутському районі
Українські військові успішно контролюють ситуацію навколо Авдіївського коксохімічного заводу, не дозволяючи російським окупантам захопити його
За словами президента України Володимира Зеленського, деокупація захопленого росіянами Криму може бути легшою порівняно з Донбасом