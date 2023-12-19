В'ячеслав Градюшко зробив в Україні кар'єру офіцера, але у 2018-му звільнився з Держприкордонслужби та поїхав за кордон. Жив та працював в Європейському Союзі. Проте, щойно окупанти почали бомбити Україну, повернувся додому, вдягнув форму та пішов до війська.

У складі зведеного загону прикордонників, боронив межу з Білоруссю, потім воював на Сватівсько-Купʼянському напрямку. Євген Соломін - докладніше.

Капітан В'ячеслав Градюшко з Держприкордонслужби звільнився у 2018-му. Жив і працював за кордоном. Але щойно почалася війна, офіцер повернувся в Україну і пішов на службу.

В'ячеслав Градюшко, заступник керівника прикордонного відділу Мукачівського прикордонного загону:

Підрозділ формувався високовмотивованими людьми. Багато хто повернувся з-за кордону. І були молоді - 25 років і досвідчені. До 5 відсотків - контрактники, інші мобілізовані. І контингент до 45 років.

У травні-червні 2022-го зберігалася реальна загроза нових проривів з білоруського напрямку. Тож бійців відправили на укріплення північних кордонів країни. У жовтні надійшов наказ на передислокацію на Сватівсько-Куп'янську частину східного фронту.

В'ячеслав Градюшко, заступник керівника прикордонного відділу Мукачівського прикордонного загону:

Стельмахівка, Лиман Червоний був звільнений. Якщо туди підніматись на верх - Купʼянськ був звільнений. На тому напрямку ворог відступив і закріпився на іншому березі річки. І наше завдання було тримати відповідно наш берег річки.

Обстріли, мінометний та артилерійський вогонь, робота російських ДРГ не припинялися ніколи.

В'ячеслав Градюшко, заступник керівника прикордонного відділу Мукачівського прикордонного загону:

Реактивна артилерія, "Гради", "Урагани" на їхньому озброєнні, також використовували С-300. Не знаю для чого, бо радіус непопадання великий. Нам був дискомфорт від того і нагадування, що ми недалеко.

Наша аеророзвідка та артилерія виявляли скупчення окупантів та військової техніки.

Деокуповані села Харківщини, Донеччини та Луганщини нагадували руїну. Людей практично не лишилося.

Окупантів вдалося вибити з позицій, які вони облаштовували кілька місяців. На цьому напрямку фронту з їх боку воювали і мобілізовані, і спецпризначенці.

Тут орківські окопи. Звідси їх повибивали. Я не знаю від чого це могло їх захистити, он снаряд лежить. І тут понарито. Таке…

Попри спроби окупантів прорватися на Купʼянсько-Сватівському напрямку, оборонці тримали позиції. Не просунулись окупанти там і нині. Зараз підрозділ прикордонників на ротації. Бійці відпочивають, тренуються за командою готові знову їхати боронити країну. Офіцер каже, нині це найважливіше. А вже після перемоги повернеться до звичного життя.