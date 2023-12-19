Станом на ранок вівторка, 19 грудня, втрати росії у конфлікті в Україні сягнули 1140 окупантів. Загальна кількість втрат в російських військах від початку вторгнення оцінюється приблизно в 348 300 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У ході боротьби проти агресора Збройні сили України (ЗСУ) здійснили ефективні контратаки, результатом яких стало знищення 15 танків, 19 бойових броньованих машин (ББМ) та 15 артилерійських систем ворога. Ці дії відображають високий рівень бойової готовності та стратегічної ефективності ЗСУ відстоювати свою територію та завдавати суттєвих втрат агресору.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 348 300 (+1140) осіб ліквідовано;

танків - 5798 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 10771 (+19) од.;

артилерійських систем - 8190 (+15) од.;

РСЗВ - 926 од.;

засоби ППО - 611 (+1) од.;

літаків - 324 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9) од.;

крилаті ракети - 1611 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20) од.;

спеціальна техніка - 1200 (+2) од.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на власні джерела, що Австрія блокує 12-й пакет санкцій проти РФ та вимагає від України вилучити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International з українського чорного списку компаній-спонсорів війни.