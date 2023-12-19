Тилове забезпечення ЗСУ! Міністр оборони України Рустем Умєров презентував роботу "Державного оператора тилу". Агентство займатиметься закупівлею харчів та одягу для української армії.

Керівник оборонного відомства підкреслив, що проблема з недоброчесними закупівлями в оборонній сфері тягнеться десятки років і зараз важливо поставити крапку в цьому питанні.

Погода - не жаліє наших захисників. Їм доводиться воювати по коліна в багнюці, у мороз, ще й під постійними обстрілами!

Теплий одяг і взуття, поживна їжа та ліки! Усе це потрібно українським воїнам у першу чергу! Звісно, окрім зброї.

Втім суспільство пам'ятає заголовки в новинах про яйця по 17 гривень за штуку та неякісну зимову форму, що здорожчала втричі, поки її доставляли. Цьогоріч у вересні в Міноборони відбулися зміни керівного складу. Нове керівництво Міністерства стало думати, як зробити процес закупівель для ЗСУ прозорим.

Рустем Умєров, міністр оборони України:

Україна має позбутися старих радянських, олігархічних та шкурних підходів дод ержавних коштів. Наші воїни щодня своїм життям доводять, що наша країна змінилася. Ми маємо діями та результатами довести, що ми змінили цю радянщину. Україна однозначно задекларувала свій рух у НАТО, тому важливо, щоб ці процеси були взаємосумісні з принципами НАТО.

Керівництво Міноборони створило Держпідприємство "Державний оператор тилу" - її фахівці займатимуться закупівлями одягу, ліків, харчів, паливно-мастильних матеріалів для української армії! Міністерство лише контролюватиме цей процес.

Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП "Державний оператор тилу":

Вся закупівельна функція сконцентрована в межах одного підприємства, яке має за головну функцію власне закупити та поставити. Відповідно - це юристи в межах агенції, фінансисти в межах агенції, антикорупційна функція в межах агенції, яка швидко все погоджує, яка знає для чого вони працюють. Якщо ми маємо цю заявку, то ми швидко заходимо в торги.

За умов, що пошук усього необхіджного для наших захисників візьме на себе "Державний оператор тилу", Збройні сили України зможуть зосередити всю увагу на виконанні бойових завдань - наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:

Перше, що ми хочемо, щоб поняття Збройні сили України і поняття корупції були зовсім несумісні. Жодних проявів корупції не має бути. Друге, що ми чекаємо і що підтримав і міністр оборони, що ми маємо забезпечити якісно усім тим, чим необхідно і найголовніше - своєчасно.

Представники "Державного оператору тилу" наступного року мають намір купити необхідних товарів для армії приблизно на 95 мільярдів гривень. Цін обіцяють не завищувати - зокрема, комісія агенції, що тепер відповідає за закупівлі, становитиме менше половини відсотка. У відомстві наголошують - наразі це один із найнижчих показників серед подібних агенцій на міжнародній арені.