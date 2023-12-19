У вівторок, 19 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков розповів, які основні зміни відбудуться з появою державного оператора тилу.

Зміни відбудуться. Відтепер, Міноборони не закуповуватиме безпосередньо тилове майно. Ці функції перейдуть до агенції. Міністерство формуватиме політику закупівель і здійснюватиме контроль. Це, дійсно, кардинальні зміни.

"До цього вся влада закупівель вбула в руках одного департаменту одної вертикалі. Там розраховували й орієнтовну вартість закупівель, здійснювали їх, укладали договори, розробляли технічні умови, потім перевіряли якість", - сказав він.