В Україні до відбиття атак дронів-камікадзе залучають мобільні вогневі групи. Наші військові збивають ворожі безпілотники як з землі, так і з води. Як це відбувається - бачив Анатолій Журавльов. Він побував на одному з бойових катерів.

Під час російських атак із неба у Північній операційній зоні воїнам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони доводиться працювати і на землі, і на воді.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, бійці повинні оперативно дістатися на задані позиції. На воді - у цьому допомагають ось такі спеціальні бойові катери. Вони оснащені гарматами та великокалебірними кулеметами. Загалом таке судно може розвити швидкість десь 50 кілометрів на годину.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Моя задача - спостерігати за обстановкою зорово, через електронну систему спостереження та розвідки на 360 градусів. Тобто більше, як очі цього катеру. Також, сидячі тут по бойовій готовності номер один можу вести вогонь.

Денис каже - завдання у бійців на воді таке ж, як і у побратимів на суші - діяти якісно та злагоджено. Від цього напряму залежить безпека мирних українців.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Дуже зручно, джойстік у мене тут є, керується все дуже чітко. Гармата, також тут є гранатомет 30 міліметровий, ну і кулемет Калашнікова. Навіть якщо не ця зброя, то у нас є стрілецька. Тобто оснащено все дуже добре у нас.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Проходить злагодження, злагодження може бути - між родами військ, а щоб до цього дійти, потрібно злагодити спочатку екіпаж, сам особовий склад. Ми проводимо заняття, тренування. Тобто, коли катер не стоїть на бойовому чергуванні, особовий склад займається тренуваннями.

Такий підхід дає результат. На рахунку військових моряків - уже не одна знищенна ворожа ціль.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Роботи багато. Та частина роботи, що стосується "Шахедів" - це кожна повітряна тривога. Найбільша складність, що вони атакують вночі. Більше ефективно вести перехресний вогонь.

Успіхи бійців у захисті українського неба відзначило командування Об'єднаних сил ЗСУ.

- Скільки цілей? - Одна, перехресний... - Перехресний вогонь вели? - Так. - Ну і як було відчуття? - Радісне. - А що сказали самі собі? - В голос не будемо казати!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Під час останніх нальотів ворожих "Шахедів" мобільні вогневі групи збили 57% від загальної чисельності на Північному напрямку. Мобільні вогневі групи виконують завдання і на воді, і на землі. Це воїни зі складу військових моряків, зі складу териториальної оборони, зі складу Національної гвардії, Державної прикордонної служби України. Усі вони - дуже великі молодці. Все і надалі буде робитися для того, щоб збільшувати кількість мобільних вогневих груп, а також підвищувати їхню ефективність

Українські бійці наголошують - і надалі стоятимуть на захисті неба в режимі 24 на 7 і за будь-якої погоди.