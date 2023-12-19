У понеділок, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана після серії сильних землетрусів. За інформацією ісландського Метеорологічного бюро, виверження розпочалося на північ від міста Гріндавік о 22:17 за місцевим часом.

Тріщини в землі простяглися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії, Рейк’явіка.

Близько 4 тисячі осіб були евакуйовані з рибальського містечка Гріндавік, а геотермальний курорт "Блакитна лагуна", що розташований неподалік, був тимчасово закритий внаслідок подій. Це виверження вулкана створило напружену обстановку в регіоні, змушуючи місцеве населення та владу діяти швидко та відповідально.

Сейсмічна активність разом з вимірюваннями GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка.

За даними служби, за секунду вивергається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі.

Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, розташований неподалік, залишився відкритим, хоча і з численними затримками рейсів.

З кінця жовтня в районі Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.

Нагадаємо, що на північному заході Китаю стався потужний землетрус. У результаті загинули і постраждали сотні осіб.