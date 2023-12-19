В Ісландії виверження вулкана, евакуйовано ціле місто (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 18 грудня, на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана після серії сильних землетрусів. За інформацією ісландського Метеорологічного бюро, виверження розпочалося на північ від міста Гріндавік о 22:17 за місцевим часом.
Тріщини в землі простяглися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії, Рейк’явіка.
Близько 4 тисячі осіб були евакуйовані з рибальського містечка Гріндавік, а геотермальний курорт "Блакитна лагуна", що розташований неподалік, був тимчасово закритий внаслідок подій. Це виверження вулкана створило напружену обстановку в регіоні, змушуючи місцеве населення та владу діяти швидко та відповідально.
Сейсмічна активність разом з вимірюваннями GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка.
За даними служби, за секунду вивергається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі.
Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, розташований неподалік, залишився відкритим, хоча і з численними затримками рейсів.
З кінця жовтня в районі Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.
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