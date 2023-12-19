Алмази, нафта, залізо та чутливі товари. Євросоюз схвалив 12-й пакет санкцій проти росії. Нові обмеження мають завдати додаткової економічної шкоди країні-агресорці та ускладнити обхід нею попередніх санкцій ЄС. У переліку заборон, зокрема транзит усіх військових товарів через федерацію та посилення вимог щодо ліміту цін на нафту.

Скільки часу пішло на підготовку цих обмежень і хто з рештою потрапив до чорного списку? Розкаже Ірина Іванова.

Санкцій з витримкою в пів року. Саме стільки Євросоюз готував нову порцію економічних обмежень проти країни-агресорки. На саміті минулого тижня Європейська рада привітала ухвалення 12-го пакету, але повністю узгодити його вдалося лише на початку цього тижня.

З 12-м пакетом санкцій ми пропонуємо надійний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську воєнну машину. Наше повідомлення чітке: ми залишаємося непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет.

Чергові обмеження спрямовані проти прибуткових галузей російської економіки, а також передбачають посилення раніше введених санкцій.

Під заборону потрапили російські діаманти. Йдеться про імпорт, купівлю та передачу алмазів, які походять з росії, експортуються з цієї країни або прямують транзитом через неї. Заборонено експорт хімічних речовин, літієвих батарей, термостатів, двигунів для БпЛА. Так само, як і транзит через територію країни-агресорки товарів військового призначення. Експортери з ЄС тепер повинні дбати про те, щоб треті країни не здійснювали реекспорт до росії секретних товарів і технологій.

Євросоюз посилює вимоги щодо дотримання ліміту цін на нафту, а також жорсткішою буде ідентифікація суден, що перевозять цю сировину. Наприклад, компанії з ЄС, які продають танкери третім сторонам, мусять про це повідомляти.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Пункт, за яким найдовше була затримка в ухваленні чергових обмежень - це заборона на російські алмази. Проти була Бельгія, яка є одним з найбільших у світі центрів обробки дорогоцінного каміння з Сибіру. Лише в травні Брюссель змінив свою позицію. Від першого січня заборона набуде чинності на території ЄС та в усіх країнах "Великої сімки".

Удар припадає на російську компанію "Алроса", що покриває 30 відсотків видобутку усіх алмазів у світі. Весь її прибуток так чи інакше йде в російський бюджет, пояснює Георгій Попов, аналітик Національної асоціації добувної промисловості України. Торік дохід "Алроси" становив майже два мільярди доларів. Не допустити потрапляння російських алмазів на ринки західних країн повинна процедура, що відстежує походження дорогоцінних камінців.

Георгій Попов, аналітик Національної асоціації добувної промисловості України:

Саме алмазна індустрія стала піонером введення провідних процедур відслідковування походження алмазів. Тому алмаз сам по собі є дуже зручним засобом розрахунку. Фактично універсальною валютою, як було золото, став біткоїн, так умовно можна купити-продати танк за гірстку алмазів. Саме тому Європейська комісія і в першу чергу міністерство фінансів США, і департамент з іноземних активів розробили універсальну характеристику, яка розповсюджується і на інші корисні копалини, - відслідковування походження.

Крім нових економічних обмежень, ЄС розширив "чорний список" осіб та компаній, причетних до російської війни в Україні.

Ірина Іванова, кореспондентка:

До переліку додалося 140 позицій. Під персональні санкції потрапили російські та білоруські військові начальники, колаборанти, представники організацій, що мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованій території. Директори підприємств із військово-промислового комплексу, представники ай-ті сектору, кілька приватних воєнних компаній і пропагандистських телеканалів.

Також у чорному списку дружина губернатора Кемеровської області і родичка путіна Ганна Цивільова, яка очолює фонд "Захисники Батьківщини". Він опікується сімʼями загиблих в Україні російських солдатів та реабілітацією бійців. Сам фонд теж у списку.

Є в переліку росіянин Ілля Мєдвєдєв. Ім'я та дата народження - як у єдиного сина екс-президента рф дмітрія мєдвєдєва. У документі вказано, що він відповідальний за створення цифрових сервісів у незаконно окупованих українських областях, а також що координував проект "Я - росіянин", який допомагає місцевим отримати доступ до російських соціальних послуг чи оформити громадянство.

Ще один пакет санкцій, за даними видання "Політіко", ЄС готує на початку наступного року - до других роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну. Його деталей поки що не розголошують.