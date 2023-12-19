Якщо Конгрес не схвалить нове фінансування, гроші для України закінчаться 30-го грудня. Про це заявив контролер Пентагону Майкл МакКорд, пише видання Bloomberg. І ця новина, каже спеціальний кореспондент у Вашингтоні - Дмитро Анопченко, дійсно турбує. Хоча й шанси щодо продовження допомоги для України не варто применшувати. Американський президент Джо Байден пішов на компроміс у прикордонних питаннях і обмеження на перетин рубежу - там вже у дії.

Отже, чи досить цього, аби конгресмени встигли затвердити фінансовий пакет? Останні обіцянки та заяви - чув Дмитро Анопченко.

Головне, що ми чуємо - заяви Білого дому про готовність до поступок, аби тільки конгресмени дали голоси. Заявляє про це стратегічний координатор американського Радбезу Джон Кірбі. Тут пряма цитата - "як казав президент, важливо рухатися вперед. Він готовий сумлінно вести переговори та йти на компроміси як на політичному фронті, так і у питанні захисту кордонів". Як бачите - формулювання однозначне, воно свідчить про намір не просто домовлятися, а й дати можливість конгресменам-республіканцям отримати бажане, якщо вони готові натомість проголосувати за стомільярдний пакет допомоги союзникам.

Кірбі попідомив, що працювали всі вихідні, Білий дім був залучений до переговорів із конгресменами щодо врегулювання кризи на американському кордоні. Водночас, адміністрація прагне не розголошувати будь-які деталі. Як сказав чиновник - "не хочу говорити нічого, що могло б наразити ці переговори на ризик і поставити під загрозу".

Сенатори-демократи дійсно принципово вийшли на роботу - попри канікули. Тут, у конгресових кулуарах, багатьох з них можна зустріти -

Це зараз порожньо, оскільки у Штатах - ніч, а вдень політики (особливо від демократичної партії) у своїх кабінетах, для них важливо продемонструвати, що на відміну від нижньої палати Сенат на відпочинок не пішов, шукає рішення. Але прогнози - стримані, навіть дещо скептичні. Ну от, зокрема, навіть Ліндсі Грем, а це сенатор дуже проукраїнський, якого перехопили репортери, сказав, що станом на зараз Сенат, процитую, "далекий від угоди щодо нового пакету допомоги Україні". Каже - теж цитата - "ми навіть не десь поруч із домовленостями". Пояснює, що багато часу втрачено, по-справжньому переговори почались лише 5 лнів тому. І його прогноз - що питання все ж піде вже на 2024-й рік. Що можуть не встигнути.

Звісно ж, виникає питання - що, якщо так? Якщо таки перенесуть на "після свят" - на 9-те січня, або ще пізніше. Тут є відповідь від Білого дому. Той самий Джон Кірбі повідомив, що найближчим часом - це точно станеться ще у грудні - США направлять Україні новий пакет військової допомоги. Але після цього кошти закінчаться. Кірбі попередив, що для подальшої підтримки України буде потрібне рішення Конгресу - і каже "нам потрібно, щоб Конгрес діяв без зволікання".

Є навіть більш точна дата - її називає агентство Блумберг - пише, що кошти Пентагону для України закінчаться 30-го грудня і про це свідчать офіційні документи американського Міноборони. І те, що відбувається, будемо відвертими - турбує. Справа в тому, що за програмою PDA, тобто це президентські повноваження, які дозволяють направляти Україні зброю зі складів Пентагону, залишалося більше мільярда доларів (якщо бути точним - мільярд і сімдесят мільйонів).

Цього б мало вистачити десь до кінця лютого - до березня, оскільки нові пакети десь по 150-200 мільйонів доларів, надходять раз на два тижні - розділіть самі, мільярд дав би 5-6 пакетів. Але зараз було віддано наказ ці останні кошти, витратити на придбання нових озброєнь для самих США, щоб поповнити арсенали. І таким чином цього резерву не залишається. Я намагався цю інформацію перевірити, бо це серйозно змінює ситуацію.

І ось зараз під час розмови із журналістами не на камеру, в якій я теж брав участь, Кірбі підтвердив, що це так. Що частину резервних коштів дійсно було спрямовано на те, аби заповнити армійські склади, компенсувати те, що вже було відправлено в Україну. Уточнив, що Міноборони США закупить у американських виробників те, чого бракує - зброю та техніку - і ці гроші дійсно не можуть витратити для України. Відповідно - надія лише на конгрес і на новий пакет. Переговори щодо нього не припиняються.