В Україні створили нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які захищають українське небо від ворожих ракет та дронів не тільки на суходолі, а й на воді. Про це повідомляється у Facebook командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності.

За його словами, внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у Північній операційній зоні не тільки на суходолі, а й на воді.

Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.