В Україні створили нові мобільні групи ППО [ Редагувати ]
В Україні створили нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які захищають українське небо від ворожих ракет та дронів не тільки на суходолі, а й на воді. Про це повідомляється у Facebook командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.
Військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності.
За його словами, внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у Північній операційній зоні не тільки на суходолі, а й на воді.
Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.
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