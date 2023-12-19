З 1 січня 2024 року в Чехії мінімальна зарплата збільшиться на 65 євро, що стане найбільш значущим підвищенням за весь період історії. Після усіх відрахувань працівники отримуватимуть не менше 671 євро. Це рішення сприяє поліпшенню економічного становища працівників та підтримує соціальну справедливість у країні.

Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Наступного місяця мінімальна зарплата у Чехії зросте з 17 300 крон (706 євро або 28 682 грн) до 18 900 крон (771,44 євро або 31335 грн) до відрахувань. Постанову про підвищення уряд затвердив 13 грудня. Профспілки виступали за ще більше зростання мінімальних ставок оплати праці.

Робітник повинен отримувати мінімум 16 442 крони чистими. Погодинна мінімальна зарплата в Чехії з січня 2024 зросте з 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186,7 грн).

Наступного року мінімальна зарплата має становити 41% середньої зарплати. До 2028 року планується збільшувати мінімалку так, щоб вона досягла 45% середньої зарплати щороку.

Скільки можуть заробити українці у Чехії?

Роботу в Чехії знайшли понад половина працездатних біженців – 117 тисяч людей. Зараз працювати у Чехії мають можливість українці з тимчасовим захистом в цій країні.

Провідними секторами є виробництво товарів масового попиту, автомобілебудування та логістика. Країна є своєрідним хабом між Західною та Східною Європою для великих логістичних операторів, таких як DHL, пояснили РБК-Україна у міграційній платформі EWL.

Менеджер міжнародної рекрутації EWL Маргарита Нестеренко зазначила:

Тому багато вакансій саме в галузі логістики та складування – вантажників, операторів, де потрібно укомплектовувати і пакувати різноманітні посилки.

Також дуже популярні вакансії в автомобільній галузі. У Чехії розташовані заводи, які займаються серійним виробництвом деталей для світових автогігантів.

Зарплата без знання мови і досвіду складає 25-35 тис. чеських крон на руки (1000-1400 євро, або 40-55 тис. грн). Додаткові гроші часто можна отримати за роботу у вихідні або у нічні зміни, які за трудовим кодексом оплачуються вище.

Наприклад, оператор на складі DHL, який обслуговує інтернет-гігант Amazon, отримує 27 тисяч чеських крон на руки (1100 євро або 42,3 тис. грн) – це базова зарплата і різні бонуси, зокрема за якість роботи.

Роботодавці зазвичай забезпечують безкоштовним житлом, а також нерідко видають купони на харчування.

Нагадаємо, влада Ірландії обговорює скорочення розмірів щотижневої допомоги для українських біженців з 220 євро до 38,8 євро - більше ніж у п'ять разів. Також планується скоротити термін державного розміщення біженців до 90 днів.