Протягом останніх років українці проявили тенденцію до вибору незвичайних імен для своїх новонароджених. Багато з цих імен відроджують старовинні традиції, які забулися протягом певного часу, в той час як інші представляють сучасні та неочікувані варіації.

Міністерство юстиції поділилося статистикою найпопулярніших імен у 2023 році та висвітлило вибір батьків щодо незвичайних імен для своїх дітей. Наведена статистика відображає перше півріччя 2023 року, вказуючи на те, що тенденція до унікальних та історичних імен продовжує зростати серед сучасних батьків в Україні.

Вінницька область

Жіночі: Софія, Злата, Мілана, Соломія, Марія, Анна, Дарина, Аліна, Анастасія, Вікторія, Авіва-Світанцвітайне, Інфініті-Марта, Нана, Аріелла, Єсфір, Ая, Євніка, Зарічна, Глорія, Мадонна, Вілена, Ділара, Жасміна, Далія, Айла.

Чоловічі: Олександр, Артем, Дмитро, Тимофій, Назар, Денис, Андрій, Марк, Матвій, Максим, Рувим, Ісаак, Каміль, Кімран, Юнус, Ніколос, Акім, Ернест, Річард, Устим, Самуель.

Волинська область

Жіночі: Злата, Соломія, Софія, Емілія, Мілана, Меланія, Уляна, Єва, Дарина, Ангеліна, Діана, Анна, Яна, Мія, Аліна, Вікторія, Олександра, Аріна, Єлизавета, Анастасія, Христина, Вероніка, Стефанія, Заріна, Квітослава, Лея, Еліна, Естер, Агата, Суламіта, Есфір, Таїсія, Аделіна, Орися, Ярина, Емма, Еріка, Даяна, Есмі, Тіна, Барбара, Анісія, Анелія, Еліс, Сарра, Наомі, Олівія, Розалія, Рахіль, Магдалина.

Чоловічі: Матвій, Марк, Макар, Дмитро, Денис, Максим, Даниїл, Давид, Лук'ян, Данило, Владислав, Олександр, Тимофій, Дем'ян, Арсен, Ярослав, Павло, Назар, Андрій, Лука, Роман, Богдан, Артем, Нестор, Захар, Ярема, Амір, Яків, Єфрем, Єремія, Тадей, Левій, Мартін, Авенір, Тиміш, Самуїл, Міран, Северин, Ян, Георгій, Ельдар, Мар'ян, Лукас, Аскольд, Лео, Леонард, Алан, Веремій, Гордій, Асаф, Сінан, Рамазан, Леві, Тальха, Тім, Еней, Ілай, Рувим, Алім, Тімур, Лєтті.

Дніпровська область

Жіночі: Аліса, Анастасія, Вікторія, Дарина (Дарія), Діана, Єва, Єлизавета, Єсенія, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Ніколь, Поліна, Соломія, Софія, Аніка, Арнела, Аюна, Вів'єн, Данелія, Іларія, Есма, Каталея, Лоріна, Мадона, Менуха-Рахель, Русаліна, Селін, Тавіфа, Тея-Марія, Хлоя.

Чоловічі: Артем, Артур, Давид, Данило, Дамір, Євген, Іван, Лев, Марк, Матвій, Михайло, Тимофій, Тимур, Ярослав, Амірхон, Амід, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар, Десмонд, Заміг, Зіхрам, Енвер, Левко, Леонард, Лукас, Мігран, Ніл, Одін, Осман, Перзад, Саян, Сархан, Таір, Тит, Тихон-Леон, Фаміль, Януш.

Донецька область

Жіночі: Аліна, Анна, Анастасія, Ангеліна, Аріна, Єлизавета, Марія, Мирослава, Мілана, Поліна, Софія, Уляна, Христина, Юлія, Аглая, Агата, Альяна, Айсу, Айша, Aмінa Афiна, Даніела, Еліна, Єва, Кароліна, Лілія, Марьям, Мирослава, Мiлена, Міра, Мія, Мішель, Ніколь, Розаліна, Фаїна, Юстіна

Чоловічі: Артем, Богдан, Владислав, Володимир, Дмитро, Єгор, Захар, Кирило, Максим, Матвій, Михайло, Олександр, Святослав, Тимофiй, Амір, Давид, Дамір, Дємід, Єлисей, Ерік, Макар, Маркус, Миколай, Мирон, Орест, Рафік, Ратмир, Стефан, Святослав, Тигран, Тім, Юрій, Ян.

Житомирська область

Жіночі: Аліса, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Вероніка, Вікторія, Владислава, Дарина, Емілія, Єлизавета, Злата, Зоряна, Kipa, Марія, Мілана, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Тетяна, Уляна, Агата, Агнеса, Аглая, Алана, Адель, Амалія, Аміра, Анісія, Афіна, Беатриса, Джесіка, Дорофея, Емілі, Елізабет, Елеонора, Жасмін, Євангеліна, Єва-Марія, Ізабела, Ілана, Кароліна, Квітослава, Лаура, Лея, Лоліта, Лукія, Магдалена, Маріам, Маліка, Міра, Міріам, Мішель, Меліса, Міла, Мілена, Ніколь, Ніла-Естер, Олівія, Раміра, Фаїна, Хафса, Ясміна.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Давид, Даниїл, Данило, Дмитро, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Любомир, Макар, Максим, Марк, Матвій, Микола, Мирон, Михайло, Олександр, Олексій, Ян, Ярослав, Азарій, Алан, Амір, Арбі, Арелан, Арон, Влас, Даміан, Дамір, Даміан, Дарій, Деніз, Добромір, Домінік, Драгомир, Еней, Ернест, Еммануїл, Ждан, Ілай, Іса, Йонатан, Леонард, Лукіан, Маверік, Мар'ян, Монік, Миролюб, Мирон, Натан, Нестор, Ніколас, Остап, Платон, Рувим, Савва, Стефан, Тадей.

Закарпатська область

Жіночі: Ангеліна, Анна, Аделіна, Аліса, Вікторія, Валерія, Дарія, Євгенія, Злата, Ірина, Любов, Марія, Марта, Софія, Аміна, Женев'єва, Касія, Лея, Ліла, Міріен, Мадіна, Наомі, Рут.

Чоловічі: Андрій, Богдан, Василь, Віктор, Віталій, Матвій, Максим, Марк, Олександр, Роман, Юрій, Авенір, Алан, Дарій, Діонізій, Лев, Леон, Нельсон, Ноел, Хасан.

Запорізька область

Жіночі: Софія, Марія, Поліна, Ольга, Аделіна, Віра, Агата, Єсенія.

Чоловічі: Кирило, Максим, Артем, Олександр, Всеволод, Максиміліан, Адам, Василь, Георгій.

Івано-Франківська область

Жіночі: Анна, Анастасія, Ангеліна, Аліса, Вероніка, Вікторія, Владислава, Дарина, Емілія, Єва, Злата, Ксенія, Марія, Мілана, Одарка, Кіра, Соломія, Софія, Христина, Юлія, Аврора, Агата, Аделіна, Амалія, Амелія, Аміна, Анабель, Аніта, Аріна, Ася, Божена, Валі, Ванесса, Весенія, Власта, Дана, Даніела, Евеліна, Ейлін, Елла, Елеонора, Еліна, Еля, Емма, Естер, Євангеліна, Єсенія, Жасміна, Іларія, Йордана, Камілія, Каріна, Кіра, Лада, Ліліт, Лоліта, Луна, Мальва, Меланія, Мішель, Моніка, Мія, Неллі, Ніколь, Олекса, Олівія, Рада, Радміла, Рената, Робія, Таміла, Таїсія, Тереза, Тіна, Філомена, Юліанна, Ярина.

Чоловічі: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Дем'ян, Дмитро, Іван, Ілля, Макар, Максим, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Олесь, Остап, Устим, Павло, Роман, Святослав, Тадей, Тимофій, Юхим, Ярослав, Адам, Альдар, Аттей, Варфоломій, Василій, Вільям, Габрієль, Даміан, Дамір, Данієль, Дамир, Девід, Еней, Естер, Ернест, Ітан, Ісай, Йордан, Йосиф-Франциск, Кий, Лев, Леон, Лук’ян, Майкл, Мартін, Неон, Омелян, Оріян, Радим, Радомир, Рувим, Северин, Тадей, Тимур, Ян, Ярема.

Київська область

Жіночі: Дарина, Каріна, Марія, Мілана, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Олівія, Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія.

Чоловічі: Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Олександр, Назар, Дмитро, Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Тадей.

Кіровоградська область

Жіночі: Анна, Софія, Єва, Мілана, Соломія, Злата, Валерія, Персида, Лейла, Айше, Єва-Меланія, Ляля, Тея.

Чоловічі: Артем, Богдан, Олександр, Максим, Владислав, Тимофій, Олімпій, Нікіфор, Деміаш, Оріон, Авєнір, Марсель, Імануїл, Тиміш, Адам, Еміль.

Львівська область

Жіночі: Емілія, Вероніка, Єва, Злата, Анастасія, Анна, Вікторія, Софія, Мілана, Евеліна, Ангеліна, Міра, Рахіль, Лукерія, Фейна, Каліста, Марфа, Ладодея, Стефанія, Еліана, Астрід.

Чоловічі: Матвій, Дем'ян, Артем, Данило, Давид, Максим, Марко, Олександр, Лука, Тимофій, Маркус, Устим, Онисим, Стефан, Яким, Лютобор, Захер, Муслім, Броніслав, Гектор.

Миколаївська область

Жіночі: Єва, Поліна, Софія, Катерина, Анастасія, Дар'я, Анна, Мілана, Кіра, Мікіелла, Мальдіна, Алєкса, Даяна, Неля, Аделіна, Ребекка, Ануш, Квітослава, Мер'єм, Арія, Еріна, Саїда-Єва, Айсель.

Чоловічі: Дмитро, Богдан, Артем, Олександр, Максим, Кирило, Тимур, Михайло, Давид, Леон, Дан, Дем'ян, Нарек, Дарій, Фаріт, Роберт, Георгій, Мартін, Ільнар, Сержик, Серафим, Єлисей, Ара, Дарид, Радомир, Платон.

Одеська область

Жіночі: Аліса, Анастасія, Анна, Ангеліна, Варвара, Валерія, Вікторія, Вероніка, Єва, Єлизавета, Емілія, Дар'я, Злата, Катерина, Кароліна, Ксенія, Марія, Мирослава, Мілана, Ніколь, Олександра, Поліна, Світлана, Соломія, Софія, Аврора, Андріана, Афіна, Джавеліна, Домінікія, Естер, Ера, Жасмін, Касія, Квітослава, Лія-Ілдиз, Лоїс, Ліель, Мальвіна, Ноємінь, Нурай, Рена, Римма, Росіна, Сабіна, Тавіфа, Туласі, Ягмур.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Гліб, Давид, Данило, Денис, Єгор, Іван, Кирило, Лев, Матвій, Макар, Максим, Марк, Микола, Михайло, Олександр, Роман, Ростислав, Сергій, Тимофій, Тимур, Ярослав, Адам, Алін, Ангел, Дем'ян, Доріан, Габріель, Едгар, Єремій, Ждан, Маріус, Мар'ям, Марс, Лоренс, Наум, Орест, Олесь, Рагнар, Раміль, Серафім, Свєтозар, Тамірлан, Харитон, Ян.

Полтавська область

Жіночі: Анастасія, Анна, Емілія, Єва, Єлизавета, Катерина, Марія, Мілана, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Ада, Аделіна, Аїда, Анелія, Віталіна, Евеліна, Елла, Еліна, Ельвіра, Емма, Златослава, Зоряна, Ілона, Марфа, Мар'яна, Пелагея, Сільвія, Юнія, Ярина, Айрін, Альбіна, Аміна, Ассія, Афіна, Дар'яна, Еліса, Емілі, Естер, Жасміна, Крістіна-Катаріна, Луміна, Маліка, Мартіна, Мар'ям, Мікаела, Міра, Міріана, Мія, Моніка, Наріна, Ніколь, Октавія, Олівія, Раміна, Розаліна, Саміра, Теона, Фазіле, Юнесса.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Макар, Максим, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Тимур, Ярослав, Аврам, Адам, Алім, Герман, Гордій, Давид, Дем'ян, Еміль, Захар, Леон, Лука, Марат, Мирон, Орест, Платон, Серафим, Ян, Алішер, Амір-Миколай, Арман, Армен, Дамір, Демір, Даніель, Домінік, Емір, Ерік, Ілай, Ісмаіл, Крістіан, Матвєй-Метью, Рауль, Сулейман, Тамерлан, Тигран, Шалом.

Рівненська область

Жіночі: Анна, Вероніка, Вікторія, Дарина, Єва, Меланія, Наталія, Ольга, Соломія, Софія, Уляна, Христина, Авігея, Агафія, Аделія, Айсель, Амелія, Арія, Арсенія, Асія, Вірсавія, Домініка, Еліса, Есмі, Златослава, Зореслава, Марія-Стефанія, Мілітіна, Неона, Ніколь, Олівія, Орися, Рута, Руфіна, Саїда Софія, Сюзанна, Тавіфа, Теофі, Фатьма-Зехра.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Володимир, Давид, Ілля, Макар, Максим, Марк, Матвій, Микола, Назар, Олександр, Тимофій, Юрій, Авенір, Айсель, Амір, Анелі, Арей, Гордій, Даміан, Дамір, Дарен, Еван, Ерік, Єлисєй, Єремій, Єфрем, Златан, Ізмаїл, Йонатан, Кипріан, Левій, Лук'ян, Любомир, Мануель, Матей-Дем'ян, Ренат, Серафим, Тамерлан, Устим.

Сумська область

Жіночі: Анна, Анастасія, Аліса, Ангеліна, Аріна, Варвара, Вероніка, Богдана, Вікторія, Дарина, Єва, Єлизавета, Злата, Кіра, Каріна, Маргарита, Марія, Мілана, Мирослава, Ольга, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Уляна, Адель, Аделіна, Альсіна, Аміна, Афіна, Аріанна, Габріелла, Дана, Домініка, Евеліна, Емма, Емілія, Елена, Емілія, Євеліна, Ісая, Іларія, Жасміна, Катріна, Ліана, Лія, Лоліта, Майя, Міка, Міра, Мілена, Мія, Надія, Наталія, Ніколь, Ніколетта, Стефанія, Хадора, Ярина, Ярослава.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Данило, Даниїл, Даніїл, Денис, Дмитро, Захар, Іван, Кирил, Марк, Макар, Максим, Матвій, Мирон, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Платон, Роман, Руслан, Сергій, Тимур, Тимофій, Ярослав, Акім, Аристарх, Альберт, Василій, Володимир, Григорій, Гліб, Даніель, Даніл, Дамір, Добриня, Ерік, Ельдар, Іларій, Клим, Леонід, Леонард, Лука, Мануіл, Макарій, Мурат, Мирон, Орест, Платон, Ратмір, Рамір, Святослав, Степан, Стефан, Флорін-Елеодор, Тадей, Яків, Ян.

Тернопільська область

Жіночі: Анна, Аліна, Анастасія, Ангеліна, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Катерина, Марія, Олександра, Олена, Ольга, Соломія, Софія, Юлія, Юстина, Яна, Агата, Адаора, Аделіна, Адель, Амелія, Аміна, Аніта, Артияна, Божена, Віолетта, Віталіна, Ева, Едіта, Евфімія, Еліс, Емілі, Євангелія, Єремія, Єсенія, Златослава, Іларія, Ілая, Катя, Квітослава, Лаодіка, Лаура, Лея, Ліана, Лілея, Лія, Льоля, Мадонна, Магдалина, Матильда, Мілана, Меланія, Міланія, Мія, Ніколь, Ноема, Олівія, Рената, Стефанія, Сюзанна, Юнія.

Чоловічі: Андрій, Артем, Арсен, Богдан, Владислав, Вячеслав, Давид, Данило, Дем’ян, Дмитро, Захар, Максим, Марк, Матвій, Матей, Микола, Олександр, Роман, Тарас, Тимофій, Адам, Алан, Арнак, Байрам, Борис, Веніамін, Гавриїл, Генрих, Генріх, Гордій, Дамир, Дем’ян, Дамір, Еван, Ельдар, Еміль, Емір, Ернест, Єлисей, Лука, Мануель, Матей, Марс, Натан, Прохор, Савелій, Севастіан, Славомір, Тадей, Теодор, Юліан, Юнус, Ярема, Яремій.

Харківська область

Жіночі: Аделіна, Аріна, Валерія, Вероніка, Вікторія, Дарина, Діана, Злата, Кіра, Марія, Мирослава, Мілана, Поліна, Софія, Уляна, Аларія, Анджеліна, Василина, Емілія, Емма, Євангеліна, Єгяна, Єріка, Єсенія, Злата, Кіра, Ліна, Мері, Мілена, Мія, Неоніла, Ніка, Ніколь, Ріанна, Саманта, Соломія, Султана, Тея.

Чоловічі: Артем, Богдан, Володимир, Давід, Дмитро, Єгор, Кирило, Максим, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав, Алєан, Амір, Даніл, Даніель, Демір, Ерік, Єлісей, Леон, Михаїл Макар, Моїсей, Нікола, Орест, Ренат, Северин, Тадей, Шаміль.

Херсонська область

Жіночі: Софія, Марія, Анна, Мирослава, Аріна, Маргарита, Вікторія, Анастасія, Вероніка, Емма, Домініка, Лукерія, Іванка, Ірада, Соломія, Мар'ям.

Чоловічі: Тимур, Владислав, Богдан, Олександр, Тимофій, Ілля, Артем, Микита, Ян, Корній, Лаврентій, Мартін, Маркіян.

Хмельницька область

Жіночі: Анастасія, Анна, Вікторія, Емілія, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія, Аніта, Вірсавія, Єсенія, Ліана, Лівія, Ліна, Мірра, Санді, Сельві, Юстина, Ясмін.

Чоловічі: Арсен, Артем, Дамір, Данило, Захар, Макар, Марк, Матвій, Тимофій, Арон, Лаврін, Лінар, Лука, Наум, Одісей, Платон, Саян, Стефан, Тесей, Устим.

Черкаська область

Жіночі: Анна, Вікторія, Емілія, Єва, Злата, Марія, Мілана, Мія, Соломія, Софія, Авігєя, Айна, Дінара, Закарія, Каталіна, Лалі, Ліана, Міра, Орися, Теона.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Дмитро, Захар, Максим, Матвій, Олександр, Тимофій, Алім, Даміан, Добриня, Єврем, Ільдар, Лаврін, Муслім, Ремус, Тадей, Ярем.

Чернівецька область

Жіночі: Анна, Анастасія, Софія, Соломія, Вероніка, Вікторія, Марія, Катерина, Аделаїда, Амальтея, Авіелла, Анія, Вєсна, Вівіана, Фомаїда, Філотея, Моллі-Еббі, Ноемінь, Сунаміта, Саяна, Каталія.

Чоловічі: Артем, Андрій, Іван, Олександр, Макар, Микола, Дмитро, Володимир, Владислав, Ахілес, Авенір, Алан, Асіман, Натанієль, Нектарій, Раін, Рафаіл, Йонатан, Єсмір, Каталін, Кайл, Лєві, Сем, Яір.

Чернігівська область

Жіночі: Анна, Анастасія, Вікторія, Єлизавета, Марія, Мирослава, Софія, Аніта, Ася, Аделіна, Амелія, Ада, Аріна, Анетта, Аріанна, Аміна, Афана, Аврелія, Асія, Дана, Еліс, Златолін, Каміла, Каталея, Ксенія-Афіна, Маріанна, Мальвіна, Меліса, Мія, Олівія, Софія-Емілія, Тіна, Тея, Хлоя, Фріда.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Кирило, Максим, Михайло, Матвій, Олександр, Тимофій, Авдій, Арагорон, Амір, Генріх, Габріель, Даніель, Дем'ян, Зорян, Зореслав, Ільдар, Ігнат, Ібрагім, Корній, Кевін, Лаврін, Леон, Луїджі, Лук'ян, Макс, Мар'ян, Марсель, Пламен, Роберт, Самуїл, Світлозар, Серафім, Тихін, Феодосій.

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