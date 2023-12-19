Влада святкує перемогу, опозиція оголошує голодування і вимагає анулювати результати. Сербія завершує підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах. За їхнім підсумком, політсила чинного президента Александра Вучича отримала впевнену перемогу. А от його опоненти обурені методами, якими скористалася влада для виграшу, і заявляють про масштабні фальсифікації.

Що про це говорять фахівці та звичайні серби? Ольга Жидецька аналізувала.

Сербський президент Александар Вучич святкує перемогу. На дострокових виборах до парламенту його політсила здобуває половину з 250 депутатських крісел у Скупщині.

Александр Вучич, президент Сербії:

Список партії "Сербія не повинна зупинятися" матиме понад 127 мандатів, ми не знаємо, чи буде це 128, 129 чи 130. Результатом цих виборів є те, що сама лише "Сербія не повинна зупинятися" матиме абсолютну більшість!

На другому місці - опозиційна лівоцентристська партія "Сербія проти насильства". Проєвропейська сила може розраховувати на 65 мандатів. Це менше, ніж врочили соціологічні опитування та настрої людей на мітингах. Окрім того, усе йшло до перемоги опозиції у міській раді столиці - у деяких регіонах місцеві вибори відбулися одночасно з парламентськими. Тож її представники заявляють про суттєві порушення. Серед них - "каруселі".

Мирослав Алексич, опозиційний блок "Сербія проти насильства":

Виходячи з того, яке приниження, ми як громадяни Сербії побачили, коли людей, які не живуть у Белграді, привозять для голосування в Белград, ми не можемо цього прийняти, і ми будемо боротися усіма демократичними засобами проти крадіжки голосів, яку вчинено в Белграді та по всій Сербії.

Незалежні оглядачі підтверджують: умови влади й опозиції були нерівними. Зокрема через широке застосування адмінресурсу та заангажовані ЗМІ.

Фара Карімі, голова делегації ПА ОБСЄ:

Ми помітили різні порушення - зокрема часті випадки недотримання процедури, переповнення дільниць, групове голосування та недостатні заходи для забезпечення таємниці волевиявлення. Крім того, були випадки серйозних порушень, таких як підкуп голосів і вкидання бюлетенів у виборчі скриньки.

Тим часом політичні оглядачі кажуть - результати виборів цілком прогнозовані. Президент, що розпустив парламент нібито для очищення та перезавантаження на тлі соціальних та економічних викликів, насправді посилив свої позиції.

Боян Клачар, аналітик Центру "За вільні вибори":

Сербська прогресивна партія не просто підтвердила свою політичну владу, але й зміцнила її. Враховуючи, що вони 11 років при владі та мали дуже бурхливий політичний рік - від загострення проблеми Косова до незапровадження санкцій проти росії та великих внутрішніх проблем, зокрема наслідків після двох масових розстрілів у Белграді на початку травня.

При цьому аналітики зауважують і проєвропейські сили показали найкращий результат за 11 років. І вперше з 2008-го здобули понад 20% підтримки. Хоча це не надто тішить сербських прихильників проєвропейського курсу.

Марко Мілутинович, житель Белграду:

Найближчий період буде дуже важким, тому що питання Косова переходить у фінальну фазу. Цю проблему потрібно буде вирішувати. Європейський Союз навіть включає її в розділ переговорів про вступ. Тому я думаю, що нам доведеться вирішити чи хочемо ми бути на боці Заходу, чи щось інше.

Боян Дімітрієвич, житель Белграду:

Те, що я бачив у Сербії, було сумішшю страху та ілюзії. Страх втратити роботу, страх перед тиском з боку влади… І ілюзія, створена режимом, що життя добре, що все йде добре, що зарплати високі, що дороги будуються, що туристи їдуть до Белграда і так далі.

Та більшість громадян усе таки перемогу провладної політсили вітає. Євроітеграційні прагнення в країні, не без підтримки з москви, останнім часом втихають. Дедалі більше громадян говорить про особливий шлях Сербії.

Світлана Ніколич, жителька Белграду:

Результат такий, як ми очікували, а саме те, що вибори виграє партія, яка опікується Сербією та її розвитком. Ми багато постраждали, нас мало хто підтримував, і тепер ми самі боремося за свою країну.

Тим не менш сербська опозиція не має наміру здаватися і обіцяє протестувати. Їхня вимога анулювати результати виборів до міської ради Белграду та призначити нове голосування.