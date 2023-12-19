У вівторок, 19 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про актуальну ситуацію в області.

На жаль, ця ніч знову була тривожною, як майже кожна ніч на Хмельниччині. Ворог постійно обстрілює населений пункт, громаду Старокостянтинівщина. Крім цього населеного пункту, який постійно атакує ворог, він також б'є по іншим громадам нашої області.

"Серед тієї інформації, яку можу надати - цивільне населення та цивільна інфраструктура не постраждали. Сили ППО збили два дрони, які летіли атакувати Хмельниччину, Старокостянтинів. Наші сили ППО в цьому випадку відпрацювали", - додав він.