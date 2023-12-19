Скарби Каховського водосховища поповнили колекцію артефактів Нікопольського краєзнавчого музею. Після обміління водосховища на дні знайшли поховальний хрест та гарматні ядра часів козацтва. А ще - якір, за допомогою якого козаки, ймовірно, швартували свої кораблі.

Науковці вивчають знахідки, збирають історичні відомості, але на експертизу грошей немає. Шукають благодійників. Що вдалося їм дізнатися про історичну цінність артефактів? Дізнаєтесь із сюжета.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

На дні Каховського водосховища знайшли справжній артефакт - поховальний хрест. Йому більше 200 років.

Це одна з перших знахідок обмілілого водосховища, що стала музейним експонатом. Хрест нині в козацькому лапідарії Нікопольського музею.

Науковець Мирослав Жуковський розповідає: дослідити, кому належить артефакт наразі неможливо. Написи пошкоджені, треба замовляти експертизу.

Мирослав Жуковський, заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею:

У воді пролежав з середини 50-х років. Коли його туди скинули, а скинули його однозначно. Тобто недалеко був цвинтар. Цвинтар це був скоріше всего запорізький зимівників, і потім із цих запорізький зимівників виникли такі села - Довгалівка і від хутора Лісогорка - село Новопавловка.

З восьми Запорозьких Січей, п'ять були розташовані на Нікопольщині: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Підпільна. Козаки, розповідає Мирослав Жуковський, мали особливе ставлення до поховальних обрядів.

Мирослав Жуковський, заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею:

Козаки дотримувалися всіх християнських канонів і одним із них дуже важливим був - поховальний культ. Хрестів за часів козацтва було дуже багато, оскільки на території запорізьких січей тисячі козаків і багато хто закінчив тут свій життєвий шлях, але всі ці хрести були знищені в період панування тут російської військової адміністрації в останній чверті 18 століття, у першій половині 19 століття.

Та все ж кілька поховальних хрестів науковцям вдалося віднайти, сьогодні в лапідарії 5 таких артефактів.

Козак Мукусій - цей хрест привезли нам із села Грушівка Це, мабуть, найдавніший хрест, який у нас є 1732 року, якому можна порахувати 290 років.

Ще однин скарб Каховського водосховища - кам'яні гарматні ядра.

Мирослав Жуковський, заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею:

Перед Вами от найбільше ядро я беру в руки. Воно має діаметр десь 90 мм. Але це ядра, як я зрозумів, вивчаючи ці артефакти, - вони були у стадії обробки, вони підганялися під однофунтову гармату. Вони зроблені з вапняка, але чому саме так получилося, мабуть, як мені повідомили, скоріше за все це було скупчення, це було місце це виготовляли ядра для подальшого використання.

Поки ці артефакти у музеї на збереженні. Попереду - спеціальні експертизи, які мають підтвердити їхнє походження та історичну цінність.

Мирослав Жуковський, заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею:

Всі артефакти кам'яної пластики вони повинні пройти попередню консервацію, але консервація вимагає хімічні речовини, фахівця. Все це гроші тому ми розраховуємо на допомогу благодійних фондів.

На дослідження відправлять іще один кількасотрічний артефакт - за однією із версій, це металевий якір. Щоправда, нікопольський краєзнавчий музей має лише його частину - довжина знахідки 1 метр 20 сантиметрів, вага - 18 кілограмів.

Знахідка, ця так дуже цікава. Тому що остаточної версії, що це може бути, я не можу сказати. Можливо, це був якір. Такий якір його вага приблизно 20 кг, міг утримувати вагу корабля десь 1012 разів більшу своєї ваги. На козацький кораблях - чайках - було не менше 4, а то й більше якорів.

Нині Нікопольський краєзнавчий музей має близько 40 тисяч експонатів. Скарби Каховського водосховища - перше поповнення музею від початку великої війни.

Альона Малько - в. о. директорки Нікопольського краєзнавчого музею:

Організація експедицій неможлива зараз через військові умови та безпекову ситуацію, але такі випадкові знахідки, коли самі мешканці, або інші люди і приносять до нас до музею, наших фахівців. Тому це дозволяє нам продовжувати збиральницьку роботу.

Наразі через щоденні обстріли Нікополя музей для відвідувачів зачинений. Музейники ж обіцяють показати охочим поповнення колекцій вже після перемоги.