У московських аеропортах оголосили план "Килим" [ Редагувати ]
У московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" оголосили план "Килим". Росіяни заявляють про роботу ППО.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначимо, що план "Килим" оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону рф.
Як передають російські Телеграм-канали, наразі літаки перенаправляють у інший аеропорт - "Шереметьєво".
Попередньо, вже затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.
Раніше у росії оголошували про широкомасштабну атаку невідомих безпілотників у різних регіонах країни-агресора.
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