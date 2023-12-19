В окупантів на Куп’янському напрямку спалах "мишачої лихоманки" - ГУР [ Редагувати ]
На Куп’янському напрямку фронту російські окупанти масово хворіють "мишачою лихоманкою".
Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами, та повну відсутність медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Так, за інформацією ГУР, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки".
Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів - через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.
Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.
Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.
Як зазначає розвідка, скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.
Нагадаємо, Генштаб оновив інформацію про втрати ворога.
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