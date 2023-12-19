Збір на квадрокоптери: Союздрук започаткувало ініціативу для 65-ої ОМБр [ Редагувати ]
Нашої підтримки та допомоги потребує героїчна 65-та окрема механізована бригада, яка сьогодні тримає оборону на запорізькому напрямку. Підрозділу вкрай необхідні квадрокоптери.
Агенство Союздрук започаткувало ініціативу по збору. Кожний з вас може долучитись в зручний для нього спосіб:
1. Придбати за 150 грн. календар на 2024 рік з воїнами-захисниками.
2. Сканувати QR-код з листівки та поповнити банку.
3. Сканувати пряме посилання на банку.
Будемо вдячні за кожну гривню. Разом до Перемоги!
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