Нашої підтримки та допомоги потребує героїчна 65-та окрема механізована бригада, яка сьогодні тримає оборону на запорізькому напрямку. Підрозділу вкрай необхідні квадрокоптери.

Агенство Союздрук започаткувало ініціативу по збору. Кожний з вас може долучитись в зручний для нього спосіб:

1. Придбати за 150 грн. календар на 2024 рік з воїнами-захисниками.

2. Сканувати QR-код з листівки та поповнити банку.

3. Сканувати пряме посилання на банку.

Будемо вдячні за кожну гривню. Разом до Перемоги!