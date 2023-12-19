У КМДА заявили, що наступного року у столиці будуть виконуватися роботи з підсилення опор мосту Метро. Але на роботу метрополітену це не вплине.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену", - заявив Кандибор.

Він також закликав "не вірити брехливій інформації анонімних Telegram-каналів".

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.