Мешканцям будинку, зруйнуваного російською ракетою влітку, принесли рахунки на електроенергію. На паркані, що огороджує зруйновану багатоповерхівку залишили пакуночок з рахунками.

Люди в будинку не проживають, температура в приміщенні 15 градусів, поцвіли меблі. Як реагувати на таке - мешканці будинку поки що не знають.

У компанії YASNO пообіцяли скоригувати рахунки за світло у зруйнованих квартирах. Там пояснили, що міська військова адміністрація та оператор системи розподілу не повідомили компанії-постачальнику "Дніпровські енергетичні послуги" про те, що будинок зруйнований.