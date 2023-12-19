В Кривому Розі мешканцям зруйнованого ракетою будинку принесли рахунки за світло [ Редагувати ]
Мешканцям будинку, зруйнуваного російською ракетою влітку, принесли рахунки на електроенергію. На паркані, що огороджує зруйновану багатоповерхівку залишили пакуночок з рахунками.
Люди в будинку не проживають, температура в приміщенні 15 градусів, поцвіли меблі. Як реагувати на таке - мешканці будинку поки що не знають.
У компанії YASNO пообіцяли скоригувати рахунки за світло у зруйнованих квартирах. Там пояснили, що міська військова адміністрація та оператор системи розподілу не повідомили компанії-постачальнику "Дніпровські енергетичні послуги" про те, що будинок зруйнований.
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