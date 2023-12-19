У США зросла підтримка військової допомоги Україні, свідчать дані нового опитування FOX News про те, яку роль США мають відігравати у війнах в Україні та Ізраїлі.

Так, що стосується України, 31% опитаних вважає, що США мають робити більше, щоб допомогти у війні з РФ, а 30% кажуть, що США мають робити менше. 35% вважають, що поточний рівень підтримки є правильним.

Опитування свідчить, що з листопада кількість тих, хто вважає, що США слід робити більше, щоб допомогти Україні, зросла на 10 пунктів. І демократи (+13), і республіканці (+7) швидше вважають, що Україні потрібна додаткова допомога.

Що стосується Ізраїлю, то 30% вважають, що США підтримують його занадто сильно, а 27% кажуть, що цього недостатньо. Найбільша кількість, 38%, вважає, що підтримка США цілком правильна. З листопада на 6 пунктів зросла кількість тих, хто каже, що США не надають достатньої підтримки.

Загалом більшість у 61% підтримує Ізраїль, однак це менше, ніж 66% у листопаді та 68% у жовтні, на початку війни.