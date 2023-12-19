Ігнат прокоментував удари українських дронів по росії: потрібно "клин клином вишибати" [ Редагувати ]
Збільшення ударів українських дронів по військовим та стратегічним об’єктам на території росії підтверджує ефективність цієї тактики.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.
"Це вже стабільна ситуація, коли там лунає сигнал повітряної тривоги, це не може не радувати. Ще з півроку тому ми проговорювали, що робити з російськими "шахедами", нападами - я вам тоді казав, і зараз кажу - "клин клином вишибати", - сказав він.
На його думку, потрібно побільше "шахедів" власного виробництва - "і все туди, все туди, на аеродром Морозовськ, на Москву на об'єкти критичної інфраструктури, енергетики".
"Якщо це ефективно і працює - всі ж не зіб'ють. Це начебто повільна ціль, але не так просто збивати", - сказав речник Повітряних сил.
За його словами, українська промисловість спромоглася створити аналог іранських дронів і сьогодні нарощує виробництво дронів-камікадзе, FPV-дронів та засобів РЕБ.
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